عبيدات يكتب: معايير الأداء للمرة الثالثة!!

كتبت مرتين عن معايير الأداء وتصنيف العاملين وفق المنحنى الاعتدالي، ولن أكرر إلاّ فكرة واحدة وهي أن المنحنى ليس صحيحا إلاّ لعينة عشوائية! ففي شركة. إبداعية مثلاً لن تجد ضعيفي الأداء! وفِي حكومة محترمة جميع العاملين شركاء مبدعون! ولذلك سأخصص مقالة اليوم لمعايير الأداء والمسار المهني للمعلمين.

لقد وضعت وزارة التربية رُتَباً للمعلمين، بحيث ينتقل الشخص من رتبة مساعد معلم فمعلم فخبير، وكل رتبة لها علاوة معينة، وكل من ينتقل إلى رتبة أعلى يحصل على علاوة أعلى، وهذا الانتقال محكوم بمعايير للنمو المهني

مثل الشهادة والأداء والحصول على عدد كبير من الساعات التدريبية المعترف بها

وقد أدى هذا النظام. إلى تحسين دخل عدد محدود من المعلمين، فقد وصل إلى رتبة خبير حوالي مائة معلم خلال السنوات الخمس السابقة، بمعنى أنه نظام محدود الأثر والتأثير. وعمدت الوزارة إلى اقتراح نظام جديد أسمته المسار المهني للمعلم، بحيث تعطى علاوات مجزية جداً قد تصل إلى ٢٦٠٪؜ من الراتب، اعتقد المعلمون أن لها معايير أداء ومعايير إنجاز صعبة التحقيق، وفِي أحسن الأحوال لن يستفيد منها سوى أعداد محدودة من معلمين متميزين!

إذن نظاما الرتب والمسار المهني يرتبطان بتحسين الأداء وتحسين التعليم. والنظامان كلاهما مفيد

وحافز لتجويد التعليم،

وهذا لا خلاف عليه إطلاقاً، سواء كانت معايير المسار أو الرتب

سهلة أو صعبة، فالمعايير كما قلت:

معايير فنية كالمؤهلات ومستوى الأداء والبحث العلمي والنمو المهني وغيره!

وهي معايير مقبولة مهنياً وتربوياً وأخلاقياً

فيها مساواة وإن كانت كأي معيار تنقصها العدالة!! لأن فرص النمو المهني تتفاوت بين ظروف المعلمين وتوافر فرص النمو المهني!!

المهم أن مطالب المعلمين الحالية هي تحسين مستوى معيشة كل معلم: والرتب والمسار المهني لن يعملا بهذا الاتجاه! إنهم يطالبون بمستوى معيشي أساسي باعتبار ذلك جزءاً من الحق في العيش الكريم! والحقيقة هي في أن مطالب المعلمين حقوق والمسار المهني حوافز!

الحقوق فطرية ليست مرتبطة بأي معيار أو واجبات، بينما علاوات المسار المهني مرتبطة بمعايير الواجبات والأداء والإنجاز،

ولو عرفت الدولة أن المسار المهني ستستفيد منه أعداد كبيرة من المعلمين ما وضعته!! لأن علاوته٢٦٠٪؜!! وهذا ما يفلس أي دولة نفطية!!

أنا أريد فقط أن أكرر ما يأتي:

لو عاد المعلمون عن إضرابهم دون أي إنجاز، سنقرأ جميعنا الفاتحة على روح التعليم!

يا جماعة: المعلمون هم سقف أي إصلاحٍ تربوي!!