الرئيسية | مقالات ماذا تنتظر حكومتنا من المتقاعدين

بقلم : احمد علي القادري

أما آن الآوان أن تنظر الحكومة الى المتقاعد العسكري الذي يعتاش على لقيمات من أجل الوطن.



أما آن الأوان أن تعرف حكومتنا كيف يعيش هذا المتقاعد وراتبه لا يتجاوز 300 دينار إلا بقليل، انه يعمل أما سائق( بكم) أو على بسطة خضار

أو security(سكيورتي) أمام مستشفى أو جامعة أو بنك ليحصل على الحد الأدنى من الأجور ومع هذا يحارب في رزقة ويضيق عليه عمله جراء المخالفات ومصادرة بضاعته.



وهل تعلم الحكومة وأصحاب القرار أن معظم المتقاعدين مكبلين بالقروض من البنوك والمؤسسات الربوية ومعظمهم مهدد بالسجن.



هل تعلم الحكومة بأن الأسكان العسكري معظم المستفيدون منه الورثة.



هل تعلم الحكومة بأن هذه الفئة هي أهم من النواب والأعيان والوزراء فهم من أفنوا حياتهم من أجل الوطن وما زالوا متمسكين بشعارهم وقسمهم ( الله الوطن الملك) .



وهل تعلم الحكومة بأن راتب الوزير والنائب قفز من 1500 الى 3500 خلال عشر سنوات بينما مازال راتب المتقاعد 300 دينار.



هل تعلم الحكومة ان معدل خط الفقر 750 دينار والأشد فقراً بحسب دائرة الإحصاءات العامة هو 420 دينار.

فالى متى أيتها الحكومة سيبقى المتقاعد العسكري ومن مثله من أبناء الوطن ينتظر ان تمتلئ خزينة الحكومة كي يتم تحسين واقع المعيشة.



وهل ستبقى الخزينة عاجزة عن رفع رواتب هذه الفئة بينما نشاهد رواتب فلكية لقطاعات أخرى بالدولة.



وهل سيبقى الأعلام الرسمي ممن يتقاضون رواتب تجاوزت 2000 دينار ليذكرنا بالوطنية والتضحية لهذا الوطن ويبيع علينا تجارته وكيف أمه كانت تخرج برادة الحديد من يد والدة، بينما نسي بأن هناك منا فقد يدية أو قدميه أو عينية أو قدم روحة فداء لهذا الوطن , ومازالت جباه المتقاعدين موشحة بالسمار ووشم قيطان البوريه، وهل سأل والده كيف كان يقضي ليله عندما كان جندياً .



نحن نعلنها صريحة لسنا بحاجة لدروس من أحد فنحن نعلم جيداً كيف نحافظ على الوطن ونحن نعلم جيداً كيف يكون الإخلاص للملك ونحن نعلم جيداً قيمة الجيش ومؤسساته وأجهزتنا الأمنية ، نحن لسنا بحاجة الى من يذكرنا الشهيد وصفي وهزاع المجالي وكل من سبقونا فنحن نسير على دربهم عندما شربنا من نفس الكأس الذي شربوا منه (السفرطاس ) والذي قد يحسبه البعض كلمة فارسية أو هندية .



ختاماً كنا نتمنى أن تسمعنا الحكومة وتقول كلمة بحق هؤلاء المتقاعدين ولكن لحياة لمن تنادي فهي مازالت تصم آذانها عن سماعهم، فماذا تنتظر منهم بعد هذا الا أن يشاركوا في الخروج الى الشارع للتعبير عن مطالبهم .

حمى الله الوطن وحمى الله ابا الحسين القائد

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