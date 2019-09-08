الرئيسية | مقالات في سباق الأمتار الأخيرة

بقلم : د.ذوقان عبيدات يقال في الرياضة إن إرادة الفوز تظهر بقوة في آخر أمتار السباق، وأن كثيراً من النتائج تتغير في آخر السباق، وفِي كرة القدم قد يأتي الهدف في آخر لحظة! فيفوز فريق ويخسر فريق! وكل كلام عن الروح الرياضية يدور في فراغ، فمن يصمد إلى آخر الثواني يكسب،

ويقال في المفاوضات أن ربع الساعة الأخير هو من يحسم الأمور، فالنهاية تبدأ من هذا الرُبْع!

وفِي الفهلوة: من يضحك أخيراً يضحك كثيراً!

وفِي انتخابات أو اختيار البابا يظهر الدخان الأبيض قبيل النهاية بلحظات!!

وأزمتنا : معلمين وحكومة! هل وصلت الأمتار الأخيرة أو الربع ساعة الأخير؟

أرجح، أن الحكومة تعبت، ولن تتحمل الصمود، ولا تستطيع الاستجابة لا بسبب عوامل مادية فقط ، لكن لعوامل إدارية وسياسية وربما" مداقرة" أيضا. وللأمانة

لم تحقق الحكومة سمعة طيبة أو إنجازاً حقيقياً لا لها ولا لمعلميها!!

والنقابة كما يقول الأستذ نواصرة نائب النقيب: حققنا أول إنجاز، وهو بناء الثقة ووحدة المعلمين ودعم المجتمع ، والثقة بإرادة الصمود، وهي إنجازات معنوية مهمة!!

واستمرار الأزمة يقلص من خيارات الحكومة الأخلاقية، ويدفعها إلى مزالق لا يرضاها أحد!

الأزمة وصلت الذروة، وفِي علم إدارة الأزمات، فإن مرحلة ما بعد الذروة هي ظهور الخان الأبيض! سيجتمع دولة الرزاز مع نائب النقيب

وسنلحظ هذا الدخان الأبيض!!

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