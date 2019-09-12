الرئيسية | مقالات الأعيان ورؤساء الجاهات!!

بقلم : د.ذوقان عبيدات كل مواطن يتوقع أن من تختارهم الدولة كأعيان هم من الصفوة الأكثر تأثيراً في المجتمع، وممن يتمتعون بمكانة مرموقة، ولذلك يتوقع المواطنون " وأنا منهم" أنهم سيهبون لدعم الدولة أو الحكومة أو حتى المجتمع حين تواجهنا أزمة ، أو مشكلة، ففيهم اقتصاديون" مبدعون" أكثر حكمة من آدم سميث ،وتربويون " تصنفهم الدولة كمبدعين، وأكثر وعياً

من جون ديوي

وسياسيون أكثر براعة

من ميكافيللي، وقادة مجتمعيون أبرز من غاندي ، ومناضلون بصلابة غيفارا

هكذا نتوقع من حكمة الدولة وبراعة أعيانها، فإذا واجه الوطن مشكلة نتوقع منهم أن يكونوا في موقع الحل أو مع من وظفهم عفواً نصبهم ، داعمين وموآزرين، وإذا واجه الوطن خلافاً بين معلميه وساسته قاموا على الأقل بدور الوساطة أو التحكيم، أو النصح على الأقل!!

لدينا أزمة ذات طابع تربوي، نأمل أن لا تتحول إلى مشكلة! ولدينا مجموعة أعيان من التربويين، الذين لم نشهد لمعظمهم أي إنجاز تربوي، ولكنهم أعيان، ولهم رئيس حرصت الدولة على وضعه رئيساً.

لدينا أزمة إضراب المعلمين، لامست نخوة كل مواطن، لكنها لم تلامس "نخوة المعتصم". ويقول أي حدا للدولة: لو لديكم أعيان لكان لهم دور أساسي في حل الأزمة، وداوموا في نقابتهم- نقابة المعلمين-لا دعما- فهذا بعيد-لكن

نصحاً أو توسطا أو تبرئة لذمة!

هذا ما لا يفعله رجال الدولة وخياراتها فهم يعرفون أنهم ليسوا مؤثرين!

لكن ماذا عن خيارات المجتمع؟ يختار المجتمع مُهيبين ومُهابين لقيادة جاهاتهم في أفراحهم ومشكلاتهم! لو ترون رئيس الجاهة كيف يقف فخوراً أمام الكميرات- بالمناسبة - الدولة هي من ضللت المجتمع وقدمت له معظم رؤساء الجاهات

لا كلهم بالطبع، ففيهم مرموقون بحق!

المهم

أن يقود الأعيان أو أحد رؤساء الجاهات ، فريقاً لدى الطرف الذي يمتلك حل أزمة المعلمين!

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