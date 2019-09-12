هالة أبو السعود تكتب : أشخاص ولكن

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بقلم : هالة ابو السعود لا يمكن احد ان ينكر وضعنا اليوم الذى اصبحنا عليه ومع الاسف ابتلينا به .. اضحى العالم محتل .. اقيمت داخل قلوب البشر مستوطنات حزن و بكاء .

اصبحنا نقول الناس تغيرت كثيرا للاسوأ كل يوم عن قبله تنتشر هذه الجملة .. فلا احد يشعر باحد .. الاصدقاء باتوا للمصلحة فقط والاخطر منهم لحسدك فحسب .

لم يعد الخال والد فبالكثير من الاحيان يصبح طماعا وكذلك العم او العمه والخالة ايضا ..اصبحوا الناس يختلفون عن قبل

لماذا اصبحنا هكذا ؟

لماذا لم يعد احد يهتم بشأن احد ؟

لماذا قاسية القلوب باتت شائعة لهذة الدرجة ؟

منذ زمن وكان معتاد قول " الجنة من غير ناس ما تنداس " بينما اليوم نقول الوحدة هى الراحة .

لم اقل ان الحياة غدت مخيفة ولكن يحدث هذا اذا وقفنا النظر على هذه النماذج فحسب , ولكننا اذا اطالنا النظر على كل من حولنا لنجد جنب اخر من الحياة .. لون اخر به بهجة تتسع الحياة .

اشخاص اخرون حتى وان قل عددهم .. زادوا من عطر حياتنا .

دع قلبك يتحرر من ما اسائوا يوما له ..

اجعله يستنشق هواء متجدد بعد رحيل من لا يستحق البكاء ..

نعم .. اصبحوا الاشخاص السوء متوفرين .. بينما بالتأكيد الجيدون متواجدين بكثرة حولنا .. فى عالمنا .. ولكنهم يحتاجون منا بإزالة مستوطنات من قبلهم بداخلنا وهدمهم ..ليجدوا المكان الذي يستحق لهم .

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