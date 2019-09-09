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داودية يكتب: عاشوراء في وجدان شعبنا
بقلم : محمد داودية
حلت علينا ذكرى عاشوراء، يوم أمس الاثنين 10 محرم.
وعيت على العالم واهلنا في حارة المعاينة، الملتصقة بسكة الحديد في المفرق، يحتفلون بحلول عاشوراء كأحد أعياد الفرح الدينية المستقرة.
كان كل بيت في حارة المعانية يطهو كمية كبيرة من الطعام، نقوم نحن الصبية بتوزيعها على كل بيوت الحارة، بهمة وحماسة.
تتجمع وقت الإفطار، في كل بيت، عشرات الأطباق التي تبادلتها البيوت المحتفية بعاشوراء: ملفوف، كوسا وورق عنب، رشوف، مجدرة، مرقة عدس، مجللة، رز حامض وفتة حليب، من تجهيز والدتي وام عبد المهدي التميمي وام علي عزيز وام هاجس الرواد وام سبع جدوع وأم علي ابو ذوابه وام خلف الناطور وام فرحان ابو درويش وام احمد كريشان وام هايل دخيل يرحمهن الله.
كلما أقرأ كتاب مقاتل الطالبيين
يجتمع الأخوة السنة والشيعة على محبة واحترام الشهيد الحسين بن علي بن ابي طالب. ويشاركهم احترامه وتقديره كل بني البشر من كل الاديان والملل والنحل، الذين يرفضون الظلم والغدر والخذلان ويمجدون البطولة والمقاومة والشهادة.
يجمعنا الحسين بن علي، سبط حبيبنا رسول الله، سيد شباب أهل الجنة، ابن علي بن ابي طالب كرم الله وجهه وفاطمة الزهراء بنت رسول الله، سيدة نساء الجنة.
لاقى الحسين الشاعر الفرزدق وهو في الطريق الى العراق فسأله عن أحوال الناس فقال له الفرزدق: "قلوبهم معك وسيوفهم مع بني أمية" !!
وقال سلمان الفارسي: سمعتُ
هذا هو الحسين بن علي، رمز الثبات على المبدأ والاستعداد للاستشهاد في سبيله.
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