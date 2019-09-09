نعم هنالك حل لمشكلة المعلمين..

نعم المعلم دائماً على حق ، عندما ننظر الى وضعه المالي المزري و عندما نتفحص حياته المعيشية، بالتأكيد المعلم يعيش تحت خط الفقر اذا كانت ارقامنا موضوعية.

لست هنا للإنتقاد أو التجريح بسياساتنا الحكومية و لكنني انظر لهذا الموضوع من ناحية أُخرى، فالحكومة بوضعها الحالي و في ظل تراجع الإيرادات بنسب كبيرة بسبب السياسات الجبائية الفاشلة نجد أن مبلغ (١١٢) مليون دينار سنوياً سيشكل عبئاً مالياً كبيراً عليها لتغطية علاوة المعلمين التي هي برأيي أقل واجب يقدم لتلك الفئة التي قدمت الكثير لأبناء هذا الوطن، فالمعلم هو الشخص الوحيد الذي يبدأ يومه بالسلام الملكي فلا نزاود على وطنيته و انتمائه.

و لذلك لا بد أن نفكر خارج الصندوق في حلولٍ عمليةٍ حتى لا يصبح ابناؤنا ضحية الإضراب أو التعطل عن التعليم .

قبل أن اطرح الحلول العملية لحل مشكلة المعلمين لا بد أن يكون هنالك صندوق استثماري مالي لنقابة المعلمين هدفه رفد المعلمين بدخل إضافي و يمكن تأمين اموال هذا الصندوق من عدة مصادر سأذكر بعضاً منها في الحلول .

أولا : لماذا لا يتم اقتطاع ١٠% من أرباح المدارس الخاصة و يتم ايداعها في الصندوق الإستثماري للنقابة، فأرباح المدارس الخاصة أرباح هائلة و كلنا يعلم ذلك ، و من حق المعلم في القطاع العام أن يستفيد من هذه الأرباح.