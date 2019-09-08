كلام في العام ... الرؤيا والتنفيذ

محمد الصقور



بعيدا عن التنظير.. والتشكيك.. والتخوين.. واصدار الاحكام المسبقه.. وحصر الأخطاء بالأخر (اي اخر).. والصح انت وانت فقط ، فعلينا القول والتاكيد على بعض مانراه واجب اتجاه بلدي التي انتمي وليس لي بديل عنها وشعبي الذي اعتبره ارقى الشعوب واجده افضل الأمم ، وقياده هاشميه بويعت بالمحج واختيرت بملئ الاراده ، ونجتمع جميعا على محبتها والولاء لها.. لا بل لا اغالي انني اجدها الاحق بقياده الامه.. ومن هذه المنطلقات والمرتكزات الاساسيه نقول :

اولا" : ان الوطنيه والمواطنه ليست مربوطه بحكومه ا( ي حكومه) .. الحكومات وجدت بعقد لتنفيذ برنامج.. وليست هي من تمنح صكوك الوطنيه اوتنزعها ، والا لمىا ارتبط وجودها بانجازها وثقه الشعب.

ثانيا" : ان اي حوار مع اي حكومه ومن اي جهه او فرد ( معارضا.. او مواليا) لها لا تنزع عنه صفه المواطنه الصالحه ، او تمنحه المواطن (المثالي.. درجه الف) ، ولو كان كذلك لكانت هذه الحكومه ومن اوصلها من متضاهرين الدوار الرابع ابان حكومه الملقي (غير صالحين وغير وطنيين) لأن من اوجدها الدوار الرابع

ثالثا" :بعيدا عن الدخول بالتفاصيل الجزئيه من مطالب المعلمين.. فهل الحل مع المواطن اي مواطن هو الهراوات ومسيل الدموع والمنع واغلاق الطرق والافواه.. والاحت ، ولصق التهم ونزع الوطنيه عنهم .

والنعت بالخيانه .. ومن من؟ من اشخاص بالماضي القريب كنا نطالب بمحاسبتهم على شبهات فساد وعلى عدم اهليتهم لقياده المرحله ونقول هم من اوصلونا الى ماوصلنا اليه... وللأسف علي من ؟!على المعلم الذي لطالما نادينا باحترامه وتقديره.. وعدم المساس بكرامته لأنه وبختصار هو من علمني تحيه العلم والنشيد الوطني. وحب الوطن ..وهو من يكتب سطور المستقبل بأيدي الحاضر وعلي صفحه ابنائنا. ..

ومع هذا يأتي من تلاميذهم من يصفهم بابشع الأوصاف.. حتى نزع عنهم الوطنيه.. ونعتهم بالخون -كيف يكون هذا- (((( هنا لا اايد مطلب ولا اناصر شخص .فهذا ليس واجبي)))) ((كما انني اتفهم ان بعض ممن عيونوا كمعلمين لايستحقوا هذا العلوا والمنصب السامي.. لكن اذا وجدت شخص سيئ فهي مثل اي فئه يوجد الصالح وغير ذلك.. ومع ذلك يكون الاساس على الوزاره.. التي عينت فدورها التاهيل والتدريب والتنقيح.... -وليس هنا مقامها-))

رابعا" : اي تجاوز ومن اي جهه فثقتنا بالقضاء الاردني.. وهو المرجعيه للجميع.... ويجب ان لا نجعل مؤسسات الدوله ضد بعض بدل ان تكون مكمله لبعض.

خامسا" : والأهم انا لا اجد اي مبرر لهذه الحكومه بتصرفاتها ولا افهمها فجلاله سيد البلاد يوجهها بالمباشر وينادي بتحسين الاقتصاد والسياسه والاجتماع والنهظه واحترام الوطن ومرتكزاته والمواطن وكرامته. ....وفي الصباح نشاهد قرارات مغايره. وتنفيذ عكسي الي رؤى جلاله سيدنا ..ولا ادري ماالمقصود.....

ارجوكم انا حزين على وطني.. وحزين على مقدراته.. وحزين على مواطن غائب او مغيب ...

فبالحواروالحوار فقط نتعامل ..وليس فينا (رضوان) وليس منا (مالك ) ومهما كان يجب ان لا نقر ان يرفع الولد العصى بوجه ابيه او الطالب بوجه معلمه

* حمى الله الاردن وطن وشعب وقياده

والله من وراء القصد