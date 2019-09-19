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بقلم : المهندس هاشم نايل المجالي يتميز وضعنا الحالي بالمتغيرات المتسارعة , والتي يتولد عنها بروز اوضاع غير مألوفة في الشركات والمصانع وغيرها , وقد تسبب في ارباك الخطط واستراتيجية هذه الشركات , ما لم يكن قد تم وضع الحسبان في وقوع هذه المتغيرات . فهناك متغيرات تؤدي الى انهيار الشركة او اغلاق المصنع او تسريح عمالة وموظفيه , حيث ان هذا المتغير نطلق عليه ( الخطر ) والادارة المتزنة والسليمة والمدركة والمستنيرة لما يحيط بها من متغيرات او مخاطر او ازمات تجنب نفسها الكثير من الخسائر , وتبعد عنها خطر الاغلاق . فعلى كل شركة او مصنع او مؤسسة ان يكون لديها كادر متخصص في ادارة المخاطر وهناك مكاتب متخصصة لذلك ايضاً . فادارة المخاطر هي عملية قياس او تقييم لأي خطر قبل حدوثه . فهناك دوماً مؤشرات ودلائل ورؤية تستند على معلومات يتم من خلالها الحد من خطر هذه المتغيرات والتخفيض من التأثيرات السلبية ويقبل ببعضها , فارتفاع الضرائب وفرض رسوم جديدة وتغيير القوانين وصدور تعليمات جديدة لم تكن بالحسبان وغيرها تؤثر بشكل مباشر باستراتيجية ومالية الشركة وفروعها ان كان لها فروع . كذلك تأثير الحروب واغلاق الحدود وكذلك الكوارث والحرائق وغيرها , لذلك لا بد من الاستعداد المستمر لمواجهة اي خطر او تهديد يواجه الشركة او المصنع او غيره ويحد من نشاطها او انتاجها لذلك يجب ان يكون هناك نظام قيادة لادارة ادارة المخاطر تعمل بشكل مستمر بشكل استطلاعي وتقضي المعلومات السوقية والرسمية محلياً داخلياً وخارجياً فالاتصال المتواصل والتحليل والتدقيق والمراجعة تقيم بيئة العمل وتميز الاخطاء التي يجب ان يتم مناقشتها فارتفاع تسعيرة الكهرباء تؤثر بشكل مباشر وهناك حلول الطاقة البديلة التي يجب ان يحسب حسابها وتكلفتها ومدى ايجابيتها كذلك تحسين الانارة بالوسائل الحديثة الموفرة للطاقة وغيرها كذلك الامر لبقية الامور المؤثرة والتي تشكل خطراً على التسعيرة والسوق حيث يكون هناك تغير في السعر بشكل سريع او عدم ثبات وحتى لا يكون هناك تلاعب في مواصفات المنتج للتقليل من جودته , كذلك خطر الائتمان وهو اخذ قروض كبيرة من البنوك والخطر عند ارتفاع فائدة هذه القروض مع انتكاسات في السوق . وعلى كل شركة او مصنع او مؤسسة استخدام التقنيات الحديثة للتحليل وجمع المعلومات والدراسة السوقية وذلك من قبل متخصصين في ذلك , ووضع كافة الاحتمالات للمخاطر التي من الممكن ان تتعرض لها الشركة , ويشارك فيها بقية الموظفين والعاملين في الشركة او المصنع فلهم رأي يجب ان يدرس ويؤخذ به اذا كان ايجابياً , وتجنب المخاطر مثل تأمين قطع الغيار المستهلكة باستمرار , والخوف من ارتفاع اسعارها او فقدانها من السوق , او استبدال المكائن القديمة المسرفة بالكهرباء وقطع الغيار الى مكائن اكثر تحديثاً والموفرة . وهكذا كما هو الحال بالسيارات بين ما تستخدم البنزين والسولار حيث الان تتوفر السيارات الهجينة والكهربائية اي ان هناك توفير كبير بالطاقة المستهلكة بالسيارات . اذن هناك دراسة للبيئة الداخلية والتحسين عليها بسبب التطور , وهناك بيئة خارجية يجب ان يتم حسبان كافة انواع المخاطر التي من الممكن ان تؤثر على سياسة الشركة او المصنع وآلية ردالخطر واسلوب السيطرة واجراء التعديلات والسياسات المختلفة لتبقى بيئة العمل آمنة مستقرة وعلى الشركات الاستعانة بمكاتب استشارية متخصصة بادارة المخاطر تتولى عملية تحديد وتقييم المخاطر بانواعها المالية والتشغيلية غيرها , وتحديد الاولويات وآلية ادراتها من خلال وضع الخطط الفعالة لذلك, وسرعة الاستجابة بحيث تدعم الشركة والمصانع وتزودها بكل ما من شأنه تطويرها وتحسين ادائها تجنباً لأية مخاطر أخرى . المهندس هاشم نايل المجالي

hashemmajali_56@yahoo.com



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