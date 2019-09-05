حكومة بعباءة الملك

أختبؤا خلف عباءة الملك كعادتهم، استراتيجية الازمات لديهم تبدأ من الثامنة صباحا الى الثالثة بعد الظهر ويتركون للملك الترقيع، في الاعلام اصبح ناطقا اعلاميا وفي الاقتصاد رئيسا للجنة الاقتصاد وفي كل مجال اصبح تدخله واضحا، وكعادتها تفزع الاجهزة الامنية لقائدها فتقوم ايضا بالترقيع لينطبق على هذه الحكومة الحالمة المثل الشائع" لولا السنايد مالت الحيطان".

وبتقييم بسيط لتعاطي الحكومة مع الازمات يمكن ان تحصل على الدرجة الاولى بين جميع الحكومات بالتعطل والاستخفاف وقلة الحيلة والضعف في ادارة الازمات، فمنذ فيضانات وسط البلد الى الفضيحة الكبرى ازمة البحر الميت مرورا بازمة التجار والمياة والمزارعين والضريبة والايرادات تاتي الرمثا ثم الكرك واخيرا المعلمين، وبدراسة بسيطة لجميع الازمات كان الملك والديوان والاجهزة الامنية الاكثر نجاحا في اطفاء الحرائق ولو آنيا حتى مرور العاصفة، وكأننا لا نتعامل الا مع اصحاب امتيازات وليس سياسين عليهم ثقلا دستوريا بادارة البلاد ومصالحها.

جاءت الحكومة على انقاض حكومة تم اسقاطها شعبيا، فتوجهت الامال لها لتكون بداية لتخفيف الاحباط العام وقلة التهديد والوعيد من الافلاس وحدا للوعود الكاذبة، فكانت الشعبوية في اوجها للحكومة الجديدة سيما وان شعارها تخفيف الفجوة بين المواطن والمسؤول وبين الشعب والحكومة. ولكنها كسابقتها وكسابقة سابقتها بدأت شيئا فشيئا تبرر الفشل بانها تحمل ارثا ثقيلا من وزارت سابقة، ثم بدأت وعودا اكثر واكبر حجما، فمن الزجاجة الى الطائرة ثم الى العالمية في الاداء المالي، وفي الحين الذي مكن سابقتها من الحظ في اعتدال التصريح باستثناء تصريح وزير ماليتها المفلس،اعتبرت هذه الحكومة وفق راصدين " الاغبى على الاطلاق " لتصريحات مسؤوليها ،حتى وصفوا بانهم يسكنون خارج الوطن ، فكانت الارقام فقط لاجل الهروب من المازق، فلا باحث ولا دارس ولا مدقق عليها، فبرصد بسيط لعدد من التصريحات يجد الشعب نفسه امام اشخاص لا يمكن وصفهم الا بالحالمون او النائمون الغائبون عن الواقع.

وفي الوقت الذي كان يتطلع الشارع الاردني الى تغيير حقيقي ملموس، انتهجت الحكومة تيارا مدنيا يزيد على الشعب احباط البطالة والفقر والعوز ا بالقفز وتشويه قيمه الفضلى، فالمراقبون جزموا ان الحكومة كان همها تجذير تيار المدنية على المصالح العامة للشعب، لتشابه بذلك التيارات الاخرى التي ما زالت تعتقد انها في خمسينات القرن الماضي، يجلسون ويصرحون بعد عدة اقداح صهباء ثم يذهبوا للنوم منتصرين، ولا يسمعهم الا انفسهم. لا ينكر منكر ان رئيس الوزراء الحالي كمثله من رؤساء الوزرات في الاربعين سنة الماضية قد يكون باحسن حالاته يعرف وزيرين او ثلاثة والاخرون بالاسقاط عليه من جهات معلومة للشعب، وهذا هم ثقيل اخر على عاتقه ان يتكيف مع المسقطين ويكون معهم فريقا واحد، قانون الانتخاب هو قانون الانتخاب، فرض بكافة علامات التنقيط والتفقيط والاستفهام، وكل صورية الحوارات لم تقنع الشعب بانه شارك بوضعه وسيكون مرسوما للانتخابات القادمة.

ولا نعلم هل السيء ام الاسواء ما سوف ينتجه. الحكومة اولا واخرا هي حكومة الملك، الا انه جزع من السخط الشعبي الساخن عليها وكل ما طوعته نفسه بها تم منحها ابرة انعاش لعل وعسى، ففي الوقت الذي خدمت الاجهزة الامنية الحكومة بتخفيف الاحتجاجات المعلنة بالوقوف والمظاهرات الشعبية الا انها لم تستطع كبح التعبير العام المحتج في مواقع التواصل الاجتماعي وفي الحركية المحتجة في حياة الناس اليومية.

شاركت بعض المواقف والاحداث الدولية الخارجية بدعم بعض سقطات الحكومة فالانفتاح على الجيران كان احيانا موفقا، مع انه وفق راصدين كان يمكن للحكومة اسثمار الكثير من الملفات لصالح تغيير جيد وملموس، ولكن طبيعة الاخراج كانت فقط دعائية فاحيانا تركت الحديقة لاجل الاستمتاع بوردة. وداخليا تبجج الحكومة بمكافحة الفساد اظهر اسوأ ما فيها، احكام بلا ومحاكمات دعائية استهلاكية لاجل تخفيف ومعالجة ازمة الاحباط لا اكثر.

الاسوا قادم، لم يعد الشعب يطالب برحيل الحكومة فقط، ولكنه من الان يأخذ موقفا سخطا على من يليهم ضمن منهجية الاختيار المعتادة والتي ستعيد تدوير الاشخاص والفشل والانتقام، او تاتي بخبراء بيطرة لقيادة المرحلة المقبلة. فالامر اصبح لدى المواطن سيان. وقد يكون رحيل الحكومة لا اكثر من تخدير جديد ضمن سياسة اطفاء الحرائق.

وضمن الاسوأ اصبح تراكم الخبرات بالفساد ليست على جيل سيذهب ولكن على جيلين او اكثر ستمتد الى مئة سنة اخرى اذا لم يقطع دابرها. "وليس لها من دون الله كاشفة".

اطراد المجالي