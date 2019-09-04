هل من عاقل!!

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بقلم : د.ذوقان عبيدات في الخلاف بين المعلمين والحكومة، يتسلح المعلمون بقوة أخلاقية ضخمة تتمثل في وفائهم لقائدهم المرحوم الحجايا، الذي تحول إلى رمز! كما يتسلحون بحقوق تاريخية مشروعة، ليس بإمكانهم التفريط بها،

والمعلمون لا يتقنون ألاعيب السياسة ولا السياسيين، ولذلك يريدون مطالبهم على أي حال،

والحكومة تستند إلى منطق الإمكانات المحدودة والموازنة' وربما يفكر بعض عباقرتها بالدرك والداخلية، ومع أني أستبعد ذلك، فالمعلمون ليسوا ضعافاً إلى درجة التفريط!!

حاورت شخصيا بعض مسؤوليهم وبحضور بعض النواب! كانوا يقولون لو حاربت الحكومة الفساد لوفرت حاجاتنا أو حقوقنا!!

المعلمين حذرون وحساسون أمنياً، بل إنهم حريصون على الأمن، ولكن لا نعرف كيف يمكن تطور الأمور من غلطة هنا أو هناك!!

أقترح أن تتداعى مجموعة موثوقة من تربويين يفاوضون أو يتوسطونكي لا نصل إلى كسر عظم!

لو كنت رزازا أو وزير تربية لكلفت هيئة توسط بحثا عن حلول وسط!

يكفي الحكومة ما تصنعه من مشاكل بيدها!

المعلمون مواطنون وعلينا التحدث معهم!!

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