مجتمعات متوترة !!!

المتابع لما يحدث على الساحة الاردنية من احتجياجات على قرارات وقوانين واجراءات في مدن كثيرة ، وتتناولها مواقع التواصل الاجتماعي باساليب متعددة والفضائيات بمقابلات مستفزة .

يرى ان المجتمع اصبح اكثر اضطراباً وتوتراً واحتقاناً ، وبدت تطفو على السطح بين مختلف الاطياف السياسية والاجتماعية والاقتصادية علاقات متوترة مشحونة سلبياً بالطرح والحوار ، حتى في اللقاءات الرسمية ما بين مسؤولي الحكومة والقطاعات المختلفة ، وهذا مصيره مزيداً من التأجيج الشعبي والفكري الى حد لا يقبله العقلاء والمعتدلون .

واصبحت الاوراق لدى الكثيرين مكشوفة خاصة اننا على ابواب انتخابات نيابية وغيرها ، واصبح البعض يعمل بأجندة واضحة لخدمة مصالحه والتي تتوافق مع توجهاته وافكاره فهذا ليبرالي وهذا علماني وهذا حزبي وهذا اسلامي وهكذا وكلٌ يغرد على ليلاه .

لكن أن لا يكون ذلك على حساب لحمة الوطن وتماسك ابنائه ولا تشويه لصورة الوطن بالمستثمر الذي يستشعر ويدرس مستوى الامان والاستقرار للاستثمار ، ويجب ان يكون هناك حوارات فكرية لكل ازمة في كل محافظة ، نتناول الموضوع بشكل عقلاني ومعتدل لا ان يكون العقَّال اصحاب اجندات وممثلين لطرف على حساب الطرف الآخر بل حياديين لايجاد مخرج للازمة ، وعليهم ان يجمعوا ولا يفرقوا وان يستغلوا اي مساحة حرة كمنبر لايصال الرأي والرأي الآخر بكل هدوء وعقلانية ، وبدون تشنجات وصدامات وعنجهية ، واصبحت الفضائيات ملاذ المتعصبين بالرأي والمتشددين ووسيلة سهلة لتأجيج الامر .

واصبحت الامور لا تهدف المصلحة الوطنية ولا الانسانية بل هناك من يسعى لهدم اساسيات التعايش البناء ، وعلى الجهات المعنية دراسة اثر اي قرار بأبعاده القانونية والمالية والمعيشية فأرزاق الناس خط احمر بالنسبة لكل متضرر .

وهناك اساليب تمهيدية لتقبل اي قرار بعقلانية ، ولا يجوز التضييق على المواطنين خاصة في دخلهم المالي الذي يعتاشون منه ، واصبح هناك منابر مختلفة للتعبير عن الرأي فحرية التعبير لم يعد لها سقف عند المتضرر ، ولا احد يستطيع مصادرة افكارهم .

وهناك متابعين من الشباب العاطلين عن العمل والمهمشين يتم التغرير بهم بشكل او بآخر ، ويتم استخدامهم كأدوات وبث السموم فيهم ، ويتخلون عنهم عند اي سقطة .

فعلينا ان نسعى دوماً للسلام الاجتماعي والحفاظ على الامن والاستقرار ، والحفاظ على ارزاق المواطنين وكرامتهم وصونها ، وباب النقد يبقى مفتوحاً للجميع في حدود الادب والحوارات الهادفة والحجة المقنعة .

فهناك قادة الرأي في المجتمع عليهم دور كبير لادارة الحوارات دون اي منافع شخصية او احداث مشاكل او التمادي .

وان لا تتحول ايضاً مواقع التواصل الاجتماعي لساحة قتال ومعركة متنقلة يصعب السيطرة عليها في ظل وجود مندسين لهم اجندات خاصة .

حمى الله هذا الوطن في ظل قيادته الهاشمية الحكيمة .

المهندس هاشم نايل المجالي