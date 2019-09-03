نور الخشمان تتساءل:شو بالنسبة لموضوع رواتب النواب!!

وطنا اليوم- في إطار التفاعل القوي الذي يجتاح مواقع التواصل الاجتماعي حول فاعلية السادة اعضاء مجلس النواب والانجازات التي يقومون بها مقابل الامتيازات التي يحصلون عليها من دافعي الضرائب نشرت الناشطة نور محمد الخشمان على صفحتها المنشور التالي بالارقام:

بدي احكي بس بالرواتب من دون ما نفتح باب المياومات والسفرات وغيرها....؛ خلينا نعملها حسبة ورقة وقلم؛ كلفة رواتب النواب الكرام كالتالي؛ ٣٥٠٠ دينار راتب النائب شهريا * ١٣٠ نائب في المجلس== ٤٥٥,٠٠٠ اربعمائة وخمسة وخمسون الف دينار اردني شهريا. وبالسنة بكلفو الشعب ٥,٤٦٠,٠٠٠ ( خمسة مليون واربعمائة وستين الف دينار اردني)؛ وبالاربعة السنين كلفوا ؛ ٢١,٨٤٠,٠٠٠ واحد وعشرون مليون وثمانمائة واربعين الف دينار اردني!!!! بس قولولي لشو!!!!! عشان شو!!!!! ولسه بطالبوا بمزايا!!!!! ع أساس ذبحوا حالهم خدمات للمواطنين!!! وَقدروا يقولوا لا للقوانين اللي ذبحتنا!!! و كمان ما بحضروا جلسات!! وفي ناس شغل طوش ومشاكل!وغيره وغيره.. طيب عشان ما يقولوا قطعنا رزقهم خليهم ياخدوا ١٠٠٠ دينار بالشهر زي اَي موظف بشتغل مدير بشركة شقي وتعب كم سنة بعمره عشان يحصل هالراتب وهيك بنكون خفضنا الكلفة السنوية ل ١,٥٦٠،٠٠٠ مليون وخمسمائة وستون الف دينار اردني سنويا!! ع فكرة احنا الشعب أولى بهاي المصاري! خلينا نشوف لو بدنا نحاسبكم ع إنتاجيتكم مقابل اللي أخذتوا منا بهالسنين؛ شو بطلعوا برأيكم قليل عليكم الرقم ولازم نعطي كمان! ولا ترجعولنا مصارينا اللي دفعناها!!!! الأصل بالنائب انه لا يستحق اَي رواتب او مكافات حتى يقدر يحاسب الدولة !! كيف بده يحاسب وهو بياخد رواتب!!!! والله لو الوضع فوق الريح ومش عارفين وين نروح بالمصاري وعنا فائض بالميزانية بنقول اه ليه لا خدوا بس يا جماعة ارحمونا، الناس تعبت وعم بشكوا من قلة المصاري وفي ناس بتسكر محلاتها واشغالها وفي ناس عّم بتهج من البلد، وانتوا ولا هون!! بس قولولنا اَي مواطن اللي طالعين تمثلوا ! #ارحلوا#