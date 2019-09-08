الرئيسية | مقالات الصويص يكتب:الى جلالة الملك

بقلم : فيصل الصويص عندما كنت أقرأ كتاب فرصتنا الاخيره كنت فخور بأنك تقوم بزيارات مفاجئه للأسر الفقيره لتطمئن عليها و تتخفى لتزور مستشفى البشير و أسواق السلام و الخدمات الطبيه الملكيه و مؤسسات الدوله حتى الحكومه كانت تتفاجئ من المعلومات التي لديك

و كحال كل الأردنيين اطلب منك يا أبي ان تعود لتلك الزيارات التي كانت ترعب المسؤولين

فكافة الزيارات التي يتم الترتيب لها و التي تكون بعلم المسؤولين لا تعطيك الصوره الكامله و الحقيقيه

فقد زرت في أول يوم دراسي مدرسة الحسين في عمان اقسم بالله فكرتها مدرسة البكالوريا ترتيب و نظافه و نظام و موسيقى

فمدارس المملكه ليست كما رائيت يا سيدي

أطفالنا في بعض المناطق يذهبوا للمدارس من دون فطور و يسيروا على الأقدام ليصلوا لمدارسهم كل صباح و البعض الآخر لا يملك ربع دينار من أجل عبوة مياه

احد الصفوف يوجد فيها ٤٠ طالب المقاعد مكسره و بالشتاء هناك صفوف بلا تدفئه و بالصيف لا يوجد مراوح

المعلم يا حبيب القلب يحصل على ٤٠٠ دينار لا يكفوا اجار بيت و دخان و لن أقول لك عن ( الحمامات) و حجم القرف الي فيها و لن اشغل عقلك بتدني أخلاق بعض الطلبه و حجم التنمر الموجود

سيدي نحن نحبك بحجم محبتك لهذا الوطن أعطى اوامرك لمدير التشريفات الملكيه و لمكتبك ان يبتعدوا عن عصير الليمون و مياه نستله و الكراسي و الشراشف و كاميرات فائقة الجوده فنحن نحبك على طبيعتك و عفويتك و نريدك ان ترانا كما نحن

واخيرا جملة على بركة الله و زيارات ال ١٠ دقائق أصبحت بلا فائده فالمسؤولين لدينا أصبحوا بحالة برود و اللامباله لم تمر على تاريخ الأردن.

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