صناديق استثمار للمتقاعدين !!!

العديد من الدول المتحضرة تعتبر ان الاستثمار مع المتقاعدين بعد انتهاء خدمتهم الرسمية من انجح الاستثمارات الجيدة ، كونهم اصحاب خبرة ومعرفة ودراية واصحاب استشارات في مختلف المجالات .

وهذا يعمل على زيادة مستوى الامان المالي من حيث تأمين دخل يوفر لهم حياة كريمة بعد انتهاء سنوات طويلة من العمل ، ونحن نعلم ان الراتب التقاعدي غير متزايد ولا مغامرة بالمدخرات بل الجميع يعمل على المحافظة على ما هو متوفر لديه من اموال مدخرة .

والاستثمار الفردي اصبح من جملة المخاطر السوقية في ظل عدم توازن واستقرار القوانين والضرائب الملتزم بها للحكومة .

وهذا يقودنا الى مدى امكانية تشكيل صناديق ادخار للمتقاعدين الراغبين باستثمار اموالهم بمشاريع استثمارية متنوعة ومتعددة حسب الاختصاص والخبرة والمعرفة والدراية ، كصندوق استثمار للمتقاعدين بالمجال التعليمي لانشاء مدارس خاصة او معاهد تدريب وغيره .

كذلك صندوق استثمار في المجال الصحي مثل الاسثتمار بمراكز صحية متنوعة او خدمات الاسعاف الفوري والطواريء ، والاستعانة بهم في حالة الكوارث والازمات ، كذلك الخدمة والرعاية الصحية المنزلية للمسنين والمرضى وغير ذلك من البرامج .

كذلك صندوق استثمار في المجال السياحي في المنتجعات السياحية او المطاعم الكبرى او الفنادق او تنظيم رحلات سياحية واثرية ودينية فالسياحة متعددة ومتنوعة ، وبالامكان انشاء العديد من الصناديق الاستثمارية في العديد من المجالات رأس ماله من الراغبين في تأسيس مثل هذه الصناديق كأسهم كلٌ حسب مقدرته وعمله ايضاً الذي سيدر عليه دخلاً يعوض اي نقص يحتاجه .

وتكون هذه الصناديق تحت مظلة رسمية أو استثمارية وخاضعة للمراقبة فالخيارات عديدة والخطط كثيرة ، وبامكان الدولة اعطاء امتيازات تشجيعية ضريبية وغيرها لتشجيع تأسيس مثل هذه الصناديق ، فهناك مشورة متخصصة ومحترفة من ذوي الاختصاص لوضع خطط استثمارية ومالية سليمة ، مع وضع الاولويات والاهداف التي نسعى الى تحقيقها وفق اطر زمنية ، وهي باعتبار محفظة استثمارية كفيل بأن يمدك بالمال اللازم للايفاء بالالتزامات المترتبة على المتقاعد .

وليس هناك صيغة محددة لقياس ما يجب ادخاره واستثماره ، فلا يوجد هناك استثمار خالٍ من المخاطر او معزول عن العوامل والظروف المحيطة به ، لكن تضافر الجهود وتعاون كافة الجهات لانجاح مثل هذه الصناديق الاستثمارية واجب وطني .

وهناك شركات ضمان تؤمن على هذه الاستثمارات كفيلة بانجاح هذه الاستثمارات الصغيرة والمتوسطة ، خاصة الاستثمار بالزراعة كما هو معمول به باحدى الدول العربية المجاورة والتي تحتاج لمنتوج زراعي بيئي خالٍ من الملوثات والآفات وعالي المواصفات ، في ظل توفر الاراضي الصالحة للزراعة حكومية وغيرها ، وهذا يشجع الى خلق ابداعات وابتكارات جديدة وتستثمر رأس المال البشري من المتقاعدين خاصة وان الدول تسعى الى احالة العديد من الموظفين في الدولة للتقاعد لفتح فرص عمل امام الخريجين من الجامعات .

كذلك الامر الشركات المتعثرة تسعى للاستغناء عن العديد من موظفيها للتكيف مع الركود الاقتصادي ، فعلى صعيد المجتمع الوطني وعلى القائمين على تنظيمه خلق مجتمع يتسع لكل الاجيال ، حيث أن التقاعد يتيح فرصة لتوظيف دماء جديدة من الافراد الاصغر سناً ، والذين يقدمون العديد من الافكار الجديدة المبتكرة حول العمل ومساره ، ووضع نهج جديد لحل المشاكل وزيادة الكفاءة وتطوير الاداء .

كذلك علينا ان ندمج المتقاعد في عملية التنمية والاستفادة من خبراته واستثمار مدخراته ، فنحن في عصر العمل العقلي وليس العمل العضلي فقط والذي يحتاج الى قوة بدنية ، كذلك العصر الآلي للشباب المبتكر .

والدول المتحضرة تعتبر المتقاعدين ( ثروة قومية ) تدمجهم ببرامج اجتماعية واقتصادية ذات صلة بميدان عملهم ، وكثير من الشركات والمصانع العالمية ابتكرت للمتقاعدين خطوط انتاج وعمل خاص بهم يأخذون عليه امتيازات من الجهات المعنية .





المهندس هاشم نايل المجالي