التربوي عبيدات يكتب..أي تدريب؟

ليس من خلافات حول أهمية التدريب في كل مجال! بل يقال إن الجندي يتدرب أكثر مما يقاتل، وإن اللاعب الرياضي يتدرب أكثر مما يلعب، وإن العازف يتدرب أكثر مما يعزف، وكذلك الفنان والمطرب وغيرهم! وكل هؤلاء يتدربون في

ظروف سليمة هي: يستخدمون نفس أدوات العمل، ويتدربون في نفس بيئة العمل، ويتدربون على ما يحتاجون إليه فقط،

فلا تدريب مفروض، ومن البديهي أن التدريب يرفع سعر العامل، ويزيد الطلب عليه، لأن التدريب قيمة سعرية مضافة إلى الإمكانات . ولذلك لا يلعب لاعب لم يتدرب! ولا يقاتل جندي لم يتدرب وهكذا، التدريب متطلب قبلي! وكل من يعمل دون تدريب يواجه حالات من الخذلان والسخرية والإحباط، لا يستطيع العازف أن يواجه الجمهور قبل أن يتقن العزف، ولا ينزل لاعب إلى الملعب قبل أن يتقن الخطط التكتيكية والاستراتيجية!!

بعد هذه المقدمة، لقد قطعنا شوطاً في التدريب التربوي، وتفوقت وزارة التربية تدريبيا ً منذ الثمانينات

ولدينا أكاديمية مختصة بالتدريب! أليس من حق المعلمين أن يتلقوا تدريباً سليماً؟، وكيف يمكن أن يتم التدريب خارج هذه الأطر؟

كيف تقوم جهات لا علاقة لها بالتدريب ولا التعليم بتدريب مشرفين تربويين ومعلمين على قضايا جديدة؟

حتى لو قالت هذه الجهات أنها دربت، وأن تدريبها جيد، وحتى لو نجحت هذه الجهات بإسكات النقد، فإن للمشاركين من معلمين ومشرفين أراؤهم فيما يتدربون وفِي من يدربون! على الرغم من منع النقاد! قالوا دربونا دون الأدوات الرئيسة !

ودربونا دون مدربين، ودون وعي !! على طريقة: توصِّلْني لحَدِّ فينْ بكااام؟

لا الجهة معروفة ولا المسافة ولا السعر ولا السوّاق سوّاق!!

غطيني يا رنتيسي!