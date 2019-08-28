الرئيسية | مقالات الانتخابات المقبلة ... ومعنى التغيير !!!

بقلم : المهندس هاشم نايل المجالي لقد انتهت المعركة النيابية بخيرها وشرها وحلوها ومرها بايجابياتها وسلبياتها واصبح مجلس النواب يؤدي دوره كممثل للشعب في عرس ديمقراطي لتمثيل الاستحقاق الامثل في رسم خارطة المستقبل لكن السؤال الذي يطرح نفسه هل مجلس النواب الذي يمثل الشعب كافي لتصور الديمقراطية بكافة الجوانب السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية وهل تم استكمال الشكل الديمقراطي على نحو ما نشاهد ونرى من احداث ومهاترات داخلة بعيدة عن المضمون الديمقراطي وهل وجود هذا المجلس كافي للقول بأن الشعب يملك مصيره ويشرع لنفسه ويراقب بنفسه للقوانين والاجراءات التي ترسم العلاقة مع الحكومة وتطبيق محددات حقوق المواطنين وتحمي مستوى معيشتهم من التغول على قدراتهم وامكانياتهم العملية والمعيشية وهل حققت البرلمانات المتعاقبة الطموحات الشعبية ونحن شاهدنا الانتخابات الاخيرة وهي نسخة مصورة عما سبقها من انتخابات كان اول هذه السلبيات حضور واضح للمال السياسي بقوة ليتصدر المشهد وكانت الرشوة واضحة وبطلة المعركة وليس فقط شراء اصوات الناخبين بل تعدى ذلك الى شراء المرشحين ليضمن نجاحهم في الانتخابات ليشكل بذلك مجموعات متكانفه الموقف للحصول على امتيازات ومقاعد في مختلف اللجان المشكلة للمجلس ولتشكيل قوة ضغط على الحكومة بالقرارات من اجل تحقيق المكتسبات الخاصة بهذه المجموعة حتى وصل الامر داخل المجلس بأن مجموعات مقتدرة مالياً تقوم بشراء نواب من مجموعات اخرى مقابل الثمن ولكن دور المال السياسي الذي اغرق الانتخابات لم يتوقف عند هذا الحد فهو يستعد ليلعب ادواراً اخرى مشابهة في انتخابات البلديات واللامركزية ليكتمل المشهد في اسلوب وطريقة تحريك الشارع اتجاه الحكومة وليكون ورقة ضغط تستخدم وقت الحاجة وكما نعلم ان دور الاحزاب دور ضعيف وهو مقرون برجال اعمال سياسيين اصبحت قدراتهم ضئيلة غير قادرة على تغطية نفقات احزابهم وغالبيتها من مصروف الجيب للرجل الاول بالحزب وكأنه يملك شركة خاصة به وبالتالي فان كثيراً من القوى الاجتماعية المثقفة ومنها اصحاب الكفاءات والخبرات تم تهميشها خاصة من ممثلي الطبقات المتوسطة والفقيرة والمحرومين والمهمشين والتي تمثل الغالبية العظمى من الشارع وهم من نجدهم يجوبون الشوارع يبحثون عمن يستطيع ان يتبناهم من قوى رأسمالية او تنظيمات مختلفة ومنهم من يستخدمهم ليشجع على الفوضى في حراك غير منتظم الاهداف والشعارات على رأسها الفساد والعيش والحرية والعدالة الاجتماعية والكرامة الانسانية حيث ان رأس المال ذلك مسعور في المناطق الاقل حظاً وعند اصحاب العوز ومن اهداف هؤلاء خاصة من رسب بالانتخابات ان يطيح بمن نجح بالانتخابات وهو كسر عظم وللبحث عن مناصب بديلة من خلال اضعاف الانتماء الاجتماعي الوطني حتى لجأ بعضهم الى توزيع المخدرات بانواعها لكسب الشارع لصالحه كل هذه الاساليب تم اتباعها بسلوكيات منحرفة متعددة الاوجه في ظل غياب وعي جماهيري اتجاه ذلك مما حدى بالكثير عن العزوف بالمشاركة بهذا العرس الوطني ولا بد من صحوة ضمير جماعي للانتخابات المقبلة للبلديات واللامركزية وحتى لا تكون امتداداً لنواب في مجلس النواب ليكتمل المشهد لصالحهم وللحد من الهيمنة والنفوذ لاصحاب الاموال باستخدام المال السياسي ولتتحرك الى الامام وليس الى الخلف بدون قلق وننتصر على اليأس والاحباط ونعيد الثقة لشبابنا الكفء في اخذ فرصتهم العملية فالمعدن الاردني اصيل وحتى نحقق مضمون الديمقراطية وجوهرها وليس جانبها الشكلي . hashemmajali_56@yahoo.com

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