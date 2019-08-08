الرئيسية | مقالات حكومة النهضة تقودنا الى أين ؟!

بقلم : المهندس سليمان عبيدات يعيش الأردن تخبطا حكوميا غير مسبوق، تارة في اصدار القوانين وتارة أخرى في أتخاذ قرارات وإجراءات غير مدروسة وغير محسوبة النتائج، ويزيدها سوءاً ما يصدر عن بعض وزرائها من تصريحات لا تتناسب مع مواقعهم القيادية، فمنذ تشكيل حكومة الدكتور عمر الرزاز وما جرى من تعديلات وحتى يومنا هذا، لم توفق الحكومة في برامجها وخططها كما صرح رئيس الفريق الاقتصادي ووزير المالية أمام اللجنة المالية في مجلس النواب. فقد عبرا عن فشل الحكومة في الوصول الى الواردات المتوقعة من رفع الضريبة والاجراءات المصاحبة لها وتواصل مسلسل الأخطاء وتكرر الفشل تلو الفشل في تقييم الامور وعدم القدرة على معالجتها بحرفية وحكمة.

وضع لا يتحمل العقل مشاهدة حصيلته. فالوضع الإقتصادي المتردي، مس الى الاعماق الوضع الإجتماعي، فنشا عنه التمرد على الاعراف واللياقة في التعبير عما يُؤرق كل مواطن اردني. ويضع العقل في الكف كما يقول اخواننا السوريون.

العقل الوطني الجمعي يكاد ينفجر مما تفعل حكومة النهضة وأي نهضة بهذا الشعب الطيب الصبور، فقد اوصلته الى درجة الاحباط، بدل من أن تنهض به الى مصاف الدول التي تحترم المواطن والمواطنة. لماذا كل هذا الارتجال في ادارة شؤون شعب قدم الغالي والنفيس وصبر وضحى من أجل استقرار الوطن والعبور الى المستقبل الأمن. وبدل ان تنهض به حكومته يدفع ثمن أخطائها وخطاياها؟

لماذا أصبح الارتباك والتجريب والارتجال في القرارات والاجراءات نمط الحكومة الذي ينعكس ظلما على المواطن يوميا، ويُنغص عليه عيشه.

الى متى يستطيع هذا الشعب أن يتعايش مع قصر النظر الاقتصادي فيتحمل ضيق الحال وضنك العيش ؟

و يحق لنا أن نسأل الحكومة، بعد كل هذه الاخفاقات وعدم الاستماع لمن نصحها بإخلاص وحذرها سابقاً ولاحقاً قبل الوقوع بما نحن فيه !! ، هل راجعت الحكومة نفسها ودرست وقيمت اسباب هجرة المصانع والاستثمارات من الأردن الى دول أخرى ومنهم مستثمرون من أبنائنا؟، لماذا اصبح الكثير يبحث عن شراء عقار خارج بلده والعقارات الاردنية تعاني من ركود؟

ماذا عن الدوافع وراء توجه 45% من شباب الأردن نحو الهجرة للعيش بعيدا عن أُسرهم وأهليهم، كما جاء في دراسة مركز الدراسات في الجامعة الاردنية.

المفجع والموجع والمؤلم أن هذه النسبة هي نفس النسبة التي تتطابق مع دراسة على ابنائنا في قطاع غزة؟

في غزة هاشم، هناك احتلال وحصار ظالم لإهلنا فرضه كيان غاشم مستبد، وتركهم يعيشون في سجن كبير بلا عمل ولا يتوفر لهم أبسط الحقوق وظروف الحياة لبني البشر.

اما شبابنا يا حكومة النهضة، فحقهم أن يعيشوا في وطنهم الذي هو دولة مؤسسات، وفيه شعب له حكومة قائمة على خدمته وفق أعلى المعايير وتسعى الى تطورة وتسهر على راحته !،

اما كان من واجب كل مسؤول وصاحب ولاية العامة أن يقوم بانجازات قيادية أحسن، فيها ادارة الموارد المالية والبشرية والطبيعية، وان يعمل باسلوب علمي على جلب الأستثمارات وتنويع الواردات والاعتماد على الذات، والعمل من أجل ان نأكل مما نزرع ونابس مما نصنع ؟ .

فبالله عليكم كيف تبررون ذلك لأنفسكم قبل أن تبرروه لشعبكم؟ كيف يُقنع نفسه المسؤول بأن يخرج لنا عبر منصات التواصل الإجتماعي ووسائل الإعلام، وفي الندوات والمؤتمرات ليتغنى ويتحدث عن انجازات أم أن ما اشرت اليه ليست من مسؤوليتكم ومهامكم يا ولاة امورنا؟.

ماذا عن القسم الذي اقسمتموه امام جلالة الملك والمسؤولية التي اوكلها لكم لخدمة البلاد والعباد، وتحمل المسؤولية الاخلاقية والاجتماعية تجاه الوطن والمواطن.

لا نلومكم بعد اليوم ما دام ليس هناك حساب وعقاب للمقصر، ولا مكافأة للمجتهد والمخلص.

يجب أن تتم المحاسبة على هذا الفشل في ادارة شؤوننا.

تذكروا يا وزراء حكومتنا الرشيدة يا أبناء الوطن، أن وطننا صغير بمساحته و كبيرا بقيادته وشعبة، والكل يعرف الكل، أهل لا ُتفرقنا المحن، بكل مكوناتنا من جنوب الوطن الى شماله، ومن شرقه الى غربه.

و تذكروا انكم ستعودون قريباً وقريباً جداً الى بيوتكم خارج الحكومات، سيعلو صوت البعض منكم ويصرخ في وجه الحكومات القادمة. فليعل فعلكم الآن لخدمة الوطن قبل المغادرة.

حماك الله يا وطني وليبقى وطننا عزيزاً شامخاً بأهله وقيادته وجيشه وأجهزته الأمنية.

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