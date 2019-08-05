المحاسبة لا تعني المحاكمة !!!

ان الانسان اينما كان موقعه العملي والاجتماعي يستطيع ان يشكل نفسه ، وان يفصلها كما يريد ، لان صفة التغير تأتي من النفس فالله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم .

وبعض الاشخاص الغير قادرين على التغير او اعادة تشكيل أنفسهم على ضوء هذه المتغيرات والازمات ، فأنهم يصلوا الى قناعة انهم فاشلون وغير قادرون ، على اعتبار ان النجاح حسب قناعتهم يأتي دون اي جهد .

فهناك من يجد صعوبة شديدة في خلع ثوب الفشل الذي البسه لنفسه ، والامر ليس مستحيلاً ان يلبس ثوب النجاح ، فلن يقوم احد آخر بألباسك اياه .

وكل انسان عليه ان يشعر بقيمته في القيام بالمهام والمسؤوليات الموكلة اليه ، واتجاه اسرته ومجتمعه ووطنه ، والقبول بالفشل يعني الغاء البدائل .

وكلنا يعلم ان هناك التغير المعرفي بمعنى بالامكان تغيير مفهوم الفشل وتحويله لمفهوم النجاح ، والابتعاد عن المشاعر السلبية التي يترجمها عقلك الباطن في كثير من الاحيان ، ويولد عدم الثقة بالقدرات على صناعة النجاح ، وتصبح الشخصية مهزوزة ومعرضة للنقد .

والاقدام المتردد على التغيير من اجل الاصلاح هو حالة من حالات الخوف من الفشل ، وفيها احاديث مع النفس بتأثير سلبي ، وهو من مداخل الشيطان الذي يزرع في قلوبنا اليأس والخوف ، غزيزة كامنة في النفس الانسانية وهو امر معيب .

وليس الشجاع الذي يدعي عدم الخوف بل الذي يعمل وكأنه غير خائف ، ويكون مقداماً باتخاذ القرارات الصائبة والتراجع عن القرارات الخاطئة .

وهذا لا يعيب المسؤول الذي يتخذ قراراً تكون انعكاساته السلبية لها الاثر السلبي ان يعيد دراسته ليتلاءم ويتناسب مع واقع الحال حتى ولو كان ذلك على مراحل .

فالعلاج يكون على عدة مراحل للشفاء من اي مرض كان ، اما الاحباط والفشل فهما مرضان معديان ويقودان للتشاؤم والهزيمة والاخفاق والفشل ، في قرار ما ليس نهاية الطريق بل هو البداية لايجاد السبل التي تقودنا للنجاح .

ونتعلم من الفشل دروساً ومراجعة الاستراتيجيات وجدواها حتى لا يكون الفشل نقمة على الشخص ، ففي الفشل تجربة وخبرة للوصول الى الهدف والغاية الذي نسعى اليها والفشل هو سر النجاح في هذه الحياة وسر الاحلام والطموح ، وهو النقطة المحفزة لعقولنا ، فالقصور المبنية على الرمال سرعان ما تدمرها الرياح ، كذلك نجاحات الصيد في الماء العكر .

فالمرونة مطلوبة في التعامل مع الاخرين والمحاسبة لا تعني المحاكمة ولا اصدار احكام ادانة بحق الاخرين ، بل هي من اجل تحسين العمل وتطويره باسلوب حضاري .

فالخوف من الفشل يعتبر اول خطوة الى الفشل ، وعلينا ان نتعظ من العديد من التجارب خوفاً من السقوط فيما لا يحمد عقباه ، وان لا نأخذ الأمر بتحدي ونعتبره انجاز .

فاذا حكمنا على السمكة بالفشل لعدم قدرتها على تسلق الشجرة ، فاننا نكون بذلك قد قتلنا موهبة السباحة لديها .





المهندس هاشم نايل المجالي