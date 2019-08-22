ضبط سائق مركبة عمومي تلاعب بعداد الاجرة

وطنا اليوم-قال الناطق الاعلامي باسم مديرية الامن العام ان رقباء السير واثناء تنفيذ احدى الحملات المرورية وسط العاصمة تمكنوا بعد ايقاف سائق مركبة عمومية من ضبطه بعد أن تبين تلاعبة بعداد الاجره والعثور على قابص خارجي عند تشغيله يتم زياده المبلغ المحتسب الى اضعاف المبلغ الحقيقي ، حيث تم حجز المركبه داخل ساحة حجز ادارة السير وسيتم اتخاذ الاجراءات القانونيه والاداريه بحق السائق .

واهاب الناطق الاعلامي بالاخوة المواطنين في حال الشك بالتلاعب بعدادات الاجرة الابلاغ مباشرة عبر الاتصال على مركز القيادة والسيطرة او اخذ رقم المركبة والتوجه لاقرب مركز امني او قسم سير وتسجيل شكوى بذلك.