مظهر نايف الصقور
.... توجهنا بعد دخالة احدى العشائر بعشيرتي الى اهل المغدور ... كانت هذه من تجاربي الاولى ... بحادثة قتل ابن عم لابن عمه ... اب الجاني و اب المجني عليه اخوان ... لا سند لهما بعد الله الا بعضهما البعض ...
تجمعنا و على رأسنا سعادة النائب مجحم حمد الصقور ابو حمد ...
و عمي محمد سعود الصقور ابو عماد و خالي محمود الدخيل الصقور و سليمان الصقور و جمعه الغرير الصقور ابو احمد و وجهاء من عشيرتي و عشائر طيبة اخرى
و كان التحضير قبل العطوة على اساسيات تؤدي الى توافق و عهد بالعطوة
تقدم سعادة ابو حمد بكلمته مطيبا خاطر اهل المغدور و جلس ثم قام الموكل بالرد بما فاجأنا و ادخل القلق على نفوسنا ...
ثلاثة شروط ....
الأول : ان لا يقوم اب الجاني بتوكيل محام لابنه
الثاني : ان لا يدخل اب الجاني و أولاده و أسرهم محافظة اربد و ما حولها
الثالث : طلب اب المجني عليه حضور اب الجاني و أولاده الان للمثول في خيمة اللقاء !!!
تنبه حينها ابو حمد و قام مصرحا :
الشرط الأول لكم و هذا ما نحن متفقون عليه
و الشرط الثاني ( و هنا ابدع و اقنع ) ان كنت تطلب منا ان نكفل جلاء اخيك عنك فهل انت قادر على خسارة سندك و عضدك و رفيق دربك ؟! ان مصاب اخيك رأيته و قلبه المحروق عليك و على رحمة ابنك لايقل عن نارك و حزنك .
هنا بكى اب المجني عليه و قام قائلا : لا والله لا استغني عنه و لا قدرة لي على ابتعاده
و اجابه ابا حمد مثنيا و مفاجئا لنا
اما الشرط الثالث فسوف احضر الان دخيلي و هو اخوك و نادى على ابنه حمد و قال مخاطبا لاب المجني عليه :
هذا ابني حمد أقدمه عن دم ابنك و عهد وفاء لدخالة اخيك .
اصابنا كابناء عمومة القلق و ترقبنا و اقترب بعض ابناء العمومة تحسبا لأي زلة او خطأ غير محسوب
و انتظرنا قدوم الأخ ( والد القاتل )
و حضر و معه ابناءه مقدما اياهم قربانا لاخيه صارخا باكيا حاضنا لاخيه المكلوم
والله انا دفنت اثنين ابنك و ابني حسبي الله و نعم الوكيل في ما فعل
و اخرج سكينه ذابحا طفلا من أطفاله لاخيه قبل ان يمسكه من حوله
فحضنه اخاه المكلوم باكيا مقبلا له
كان الموقف صعبا و مؤلما ... الكل بكى حولهم و الكل لم يتمالك نفسه لم ارى أعمامي يبكون هكذا من قبل و لم ارى موقفا اصعب من هذا الموقف
بقي حمد الى نهاية بيت الأجر محيطا بالدخيل تحسبا مع القليل من ابناء عمومتي تحسبا و احتياطا
و خاطبت حينها ابو حمد معاتبا : لا نترك حمد ليصير شي ... وقعنا العطوة و صك الصلح ...!
فاجاب ناهيا : دخيلنا ...نموت و لا يموت !!!
على الرغم من محاولات التشويه التي طالت العشائر في الفترة الأخيرة الا انها تبقى مدرسة قياديوها من خيرة الخيرة
وهل إصلاح ذات البين اجره قليل عند رب العزة