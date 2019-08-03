مظهر نايف الصقور

.... توجهنا بعد دخالة احدى العشائر بعشيرتي الى اهل المغدور ... كانت هذه من تجاربي الاولى ... بحادثة قتل ابن عم لابن عمه ... اب الجاني و اب المجني عليه اخوان ... لا سند لهما بعد الله الا بعضهما البعض ...

تجمعنا و على رأسنا سعادة النائب مجحم حمد الصقور ابو حمد ...

و عمي محمد سعود الصقور ابو عماد و خالي محمود الدخيل الصقور و سليمان الصقور و جمعه الغرير الصقور ابو احمد و وجهاء من عشيرتي و عشائر طيبة اخرى



و كان التحضير قبل العطوة على اساسيات تؤدي الى توافق و عهد بالعطوة

تقدم سعادة ابو حمد بكلمته مطيبا خاطر اهل المغدور و جلس ثم قام الموكل بالرد بما فاجأنا و ادخل القلق على نفوسنا ...

ثلاثة شروط ....

الأول : ان لا يقوم اب الجاني بتوكيل محام لابنه

الثاني : ان لا يدخل اب الجاني و أولاده و أسرهم محافظة اربد و ما حولها

الثالث : طلب اب المجني عليه حضور اب الجاني و أولاده الان للمثول في خيمة اللقاء !!!



تنبه حينها ابو حمد و قام مصرحا :

الشرط الأول لكم و هذا ما نحن متفقون عليه

و الشرط الثاني ( و هنا ابدع و اقنع ) ان كنت تطلب منا ان نكفل جلاء اخيك عنك فهل انت قادر على خسارة سندك و عضدك و رفيق دربك ؟! ان مصاب اخيك رأيته و قلبه المحروق عليك و على رحمة ابنك لايقل عن نارك و حزنك .

هنا بكى اب المجني عليه و قام قائلا : لا والله لا استغني عنه و لا قدرة لي على ابتعاده

و اجابه ابا حمد مثنيا و مفاجئا لنا

اما الشرط الثالث فسوف احضر الان دخيلي و هو اخوك و نادى على ابنه حمد و قال مخاطبا لاب المجني عليه :

هذا ابني حمد أقدمه عن دم ابنك و عهد وفاء لدخالة اخيك .

اصابنا كابناء عمومة القلق و ترقبنا و اقترب بعض ابناء العمومة تحسبا لأي زلة او خطأ غير محسوب

و انتظرنا قدوم الأخ ( والد القاتل )

و حضر و معه ابناءه مقدما اياهم قربانا لاخيه صارخا باكيا حاضنا لاخيه المكلوم



والله انا دفنت اثنين ابنك و ابني حسبي الله و نعم الوكيل في ما فعل

و اخرج سكينه ذابحا طفلا من أطفاله لاخيه قبل ان يمسكه من حوله

فحضنه اخاه المكلوم باكيا مقبلا له

كان الموقف صعبا و مؤلما ... الكل بكى حولهم و الكل لم يتمالك نفسه لم ارى أعمامي يبكون هكذا من قبل و لم ارى موقفا اصعب من هذا الموقف



بقي حمد الى نهاية بيت الأجر محيطا بالدخيل تحسبا مع القليل من ابناء عمومتي تحسبا و احتياطا

و خاطبت حينها ابو حمد معاتبا : لا نترك حمد ليصير شي ... وقعنا العطوة و صك الصلح ...!

فاجاب ناهيا : دخيلنا ...نموت و لا يموت !!!



على الرغم من محاولات التشويه التي طالت العشائر في الفترة الأخيرة الا انها تبقى مدرسة قياديوها من خيرة الخيرة



وهل إصلاح ذات البين اجره قليل عند رب العزة