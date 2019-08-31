نعي فارس من فرسان الجيش العربي وأسد من أسود الحدود ..صابر المهايرة في ذمة الله



لا نقول على هذا الخبر الصادم والمؤلم وتسليما بقضاء الله وقدره إلا كما قال الله تعالى،"،من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا'..صدق الله العظيم

وما نقول أيضأ إلا كما قال الله تعالى.".إنا لله وإنا اليه راجعون'..صدق الله العظيم

هذا الفارس الذي ترجل ولم اعرفه إلا من خلال الوظيفة واحببته كما أحبه الوطن والوطنيون الشرفاء، وأحبوه رفاق السلاح وغيرهم من الأجهزة الأمنية والعسكرية لحسن خلقة وتفانيه بخدمة وطنه في فترة كانت صعيبة وكانت تحتاج إلى قائد شجاع وغيور ووطني وحر ونظيف ، حيث يسره الله لهذا الوطن ، فكانت منه التعليمات التي أظهرت السمعة الحسنة عالميا لقواتنا المسلحة من خلال التعامل مع اللاجئين بالرحمة والإنسانية، وكانت منه أيضأ المواقف الصلبة والشجاعة لحماية الوطن من المهربين والمخربين والارهابيين..

مهما تكلمت عن المرحوم صابر باشا المهايرة ابن الطفيلة الهاشمية الأبية لن اوفيه حقه .

سوف ينعاك الوطن يا باشا قبل أن تنعاك الأرامل واليتامى والمساكين المهجرين الذين آويتهم على الحدود الأردنية ..

وقبل أن ينعاك إخوانك الضباط والجنود والعسكر سوف تنعاك ذرات وتراب الوطن اجمع ، ولسوف ينعاك الشعار بسيفيه وسنبلتيه وتاجه الذي كان على جبينك.

إلى رحمة الله ورضوانه نرجوا الله أن تكون ممن يظلهم الله بظله يوم لا ظل إلا ظله ورحمته..

عظم الله اجركم يا أردنيون..