الرئيسية | مقالات عبيدات يكتب:هُم والنقد

بقلم : د.ذوقان عبيدات يدعي المسؤولون أنهم يقبلون النقد، ويرحبون به. وأنا لا أشتري هذا الكلام إطلاقاً، فلا نشميٌ يتقبل نقداً، وأستطيع القول من خبرتي: لم يتقبل مسؤول ولا غير مسؤول نقداً. لأنهم غالباً ينفذون أوامر أعلى، أو أنهم من فئات"أي حدا"

على العموم هناك اعتراف أن أي لاعب في الساحة يخفي عيوب عمله، هذا ما حصل في إنتاج الكتب المدرسية الجديدة ، لاحظوا لا أقول المناهج لأن الحديث نقدا عنها ممنوع! ولذلك قلت الكتب المدرسية!

ولذلك عمد عرابوا الكتب إلى إخفائها باعتبارها وثائق سرية،

كي لا تتعرض للنقد.

لكن ما حدث "بأمانة"

أن أعطاني أحد أعضاء المجالس نسخة كتاب العلوم- الصف الرابع-

قبيل طباعته وإقراره،

نقدت الكتاب وسلمت التقرير إلى أكبر مسؤول!

وكان أن قام بالإيعاز. بتصحيح معظم الأخطاء - وبعضها قاتل علمياً وتربوياً، وخرج الكتاب قليل العيوب والأخطاء، على غير عادة كتبهم! هذا لا يعني سلامة صحة الكتاب بل خلوه من بعض الأمراض! على أيٍ، لو أنهم عرضوا كتبهم للنقد لكانوا قد جنبوا هذه الكتب عيوباً كبيرة، ولكان أفضل لهم أولاً خاصة لا تجارب لأي مسؤول فيهم في إعداد الكتب! لا ناجحة ولا فاشلة، فهم يعملون في وادٍ غير ذي مناهج!!!

نعم النقد مفيد- والله العظيم- وأكثر فائدة لهم من منعنا من النشر!! أو من تسليط جوارحهم ذات الأنياب الكرتونية لنهشنا

لعلهم يعقلون!!

وبالمناسبة: لن يطبق أحدٌ من المسؤولين المشرفين على رؤية الكتب وليس إنتاجها بتطبيق ما ينتجونه في مدارسهم!! فهم يكتبون لأطفال غير ذي مدارسهم! وسأذكر المجتمع بذلك

تابعنا على تطبيق نبض

التعليقات تنويه • تتم مراجعة جميع التعليقات، وتنشر عند الموافقة عليها فقط.

• تحتفظ "وطنا نيوز" بحق حذف أي تعليق، ساعة تشاء، دون ذكر الأسباب.

• لن ينشر أي تعليق يتضمن إساءة، أو خروجا عن الموضوع محل التعليق، او يشير ـ تصريحا أو تلويحا ـ إلى أسماء بعينها، او يتعرض لإثارة النعرات الطائفية أوالمذهبية او العرقية.

• التعليقات سفيرة مرسليها، وتعبر ـ ضرورة ـ عنهم وحدهم ليس غير، فكن خير مرسل، نكن خير ناشر. لا يوجد تعليقات على هذا الخبر