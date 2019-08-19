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بقلم : رمضان الرواشدة اليونان تجربة سياحية مميزة

رمضان الرواشدة

امضيت الايام العشرة الماضية في رحلة سياحية الى اليونان تنقلت فيها بين العاصمة اثينا وبين جزيرة كريت اكبر الجزر اليونانية وجزيرة سانتوريني البالغة مساحتها 80 كيلومتر مربع وفيها مطار كبير وهي من الوجهات السياحية المطلوبة من السياح.

ما شدني وعائلتي الى الذهاب الى اليونان وتغيير وجهة الرحلات المعتادة للاردنيين هو حجم الدعاية للمنتج السياحي اليوناني وقد سئلت بعض الاردنيين ممن كانوا معي على متن الطائرة في رحلتي الذهاب والعودة فقالوا لي انه شدهم حجم الدعاية الى اليونان من قبل وكلاء السياحة ومن الدولة نفسها التي تروج لبلدها.

اذا الدعاية تلعب دورا كبيرا في جلب السياحة وهو ما ندعو اليه الحكومة ووزارة السياحة الى زيادة مخصصات هيئة تنشيط السياحة للدعاية خارج الاردن لاماكننا السياحية مثل البترا والبحر الميت والعقبة وجرش وعجلون وغيرها من الاماكن السياحية المميزة في بلدنا.

في اليونان البالغ عدد سكانها 11 مليون نسمة الآف الجزر منها 227 جزيرة مأهولة يربط بينها جميعا شبكة من الطائرات ومن البواخر والقوارب السريعة التي تتنقل بك من جزيرة الى اخرى.

تعمل مكاتب السياحة اليونانية بجهد كبير من اجل السياحة الوافدة وهم يقدمون لك كل الخدمات الممكنة من بنية تحتية واماكن مميزة وشواطىء جميلة مما يدفعك لأن تصرف اكثر، وليس كما هو عندنا في الاردن حيث اغلب المكاتب السياحية تعمل جاهدة لتصدير السياحة الخارجة من الاردن حيث ينفق الاردنيون مئات الملايين وهم يذهبون الى تركيا ولبنان وشرم الشيخ وجورجيا وغيرها من الوجهات التي يذهب اليها الاردنيون.

بلغ عدد السياح في اليونان ، الخارجة توا من مرحلة الافلاس المالي قبل سنوات ، حوالي 30 مليونا في عام 2017 ، اغلبهم يأتون من المانيا وفرنسا وبريطانيا ومن الدول الاوروبية الاخرى لانهم غيروا وجهاتهم السياحية من تركيا ومصر بسبب الاوضاع الامنية في المنطقة وهم ينظرون الى منطقتنا ككل وليس كوحدة واحدة .ويشكل الدخل السياحي ما مجموعه 30 بالمائة من الناتج المحلي الاجمالي .

والامن والامان في اليونان ميزة اخرى تضاف الى الواقع السياحي المميزة ، وهو ايضا امر متوفر في الاردن يمكن الدعاية له بشكل مميز يضاف الى ميزة موقعنا الجغرافي المميز.كما يجلب السياح الى اليونان الاكل اليوناني المميز القريب من مأكولاتنا حيث اكلات منطقة حوض البحر الابيض المتوسط .

اقول هذا وانا على يقين ان ما اكتبه لن يضيف دعاية الى السياحة اليونانية بمقدار ما هو تذكير لمسؤولي السياحة واصحاب المكاتب السياحية الصادرة في بلدنا لكي يبذلوا جهدا اكبر واكثر في الدعاية الى الاردن عبر كبريات القنوات الفضائية العالمية والصحف والمواقع الالكترونية والسوشال ميديا المهمة والتي يشاهدها كثيرون في العالم.وان تزيد الحكومة من المخصصات المالية للسياحة والدعاية لها ،لأن كل دينار ينفق على الدعاية ياتي بمردود مضاعف سواء بشكل مباشر على الدول او غير مباشر.

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