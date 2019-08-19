الخشمان يخرج عن صمته: ويخاطب المتعجرفون السلبيون

وطنا اليوم- عبر النائب السابق الكابتن محمد الخشمان عن ما يدور في نفسه من ملاحظات على المتعجرفين وكطلقي الاشاعات والذين لا يعجبهم العجب بمنشور أوضح فيه حجم السلبية التي يمارسها البعض ضد الوطن وهذا ما كتبه عبر صفحته على موقع فيسبوك:

نفسي احكي لبعض المتعجرفين في بث السلبيه واظهار مواطن الخلل اينما وجدت ... الا تقراون الأخبار والتقارير العالميه لتجدوا ان مطاراتنا وشركاتنا ومؤسساتنا سواء كانت حكوميه او خاصه تحاول بكل طاقاتها ارضاء رغباتكم ولكن دون جدوى .... هذا مثال عن احدى المطارات المجاوره ما تشاهدوه هو طوابير الأنتظار لختم الجوازات سواء دخول او خروج ومثل هذا المنظر تشاهدونه في امريكا واوروبا وشرق آسيا وحوض المتوسط قارنوا هذه المناظر بمطاراتنا فالصور تتحدث . اما شبعتم من السلبيه ؟؟؟؟ لماذا ؟؟؟ما هو الدافع في تشويه كل انجاز لهذا الوطن ؟؟؟؟ ما الدافع لتشويه صوره الأمن ؟؟؟؟ ما الدافع لبث الروح العدائيه ؟؟؟؟ ما الدافع في الحديث في غير التخصص ؟؟ ما الدافع وراء اظهار الأردن كبلد مهدد بالأنهيار في اي لحظه .... ما الدافع في تمجيد دول تزورونها للسياحه او غيره وتهدمون ما بناه ابائنا واجدادنا على مر المئة سنه الماضيه ؟؟؟ هل انتم محبين لوطنكم لتعبثوا في استقراره ؟ هل لديكم حلول اخرى ؟؟؟ اعلم تماما ان المستاجر في عقار لا يهمه ان اصبح هذا العقار هشيما ولكن مالك العقار يحافظ عليه ويقوم باصلاح كل ما يحتاج الى اصلاح دون تشويه سمعة عقاره وتهديد من يسكنون به .... ارحمونا يا اهل الفتن ويا من تقومون على بعض وسائل النشر والقنوات الفضائيه محليا وعالميا من تهويل ونشر اشاعاتكم واخباركم وكتاباتكم المضلله .... لم نعد نحتمل ونحن الغالبيه العظمى في هذا البلد ولن ترغموننا على ترك ارضننا وتنفيذ مخططاتكم ... لن ترهبونا في بث سمومكم في وحدتنا الوطنيه واخلاق الأردنيين .... اذهبوا اينما شئتم واتركونا نعيش بسلام وامان ان كان لا يعجبكم امن واستقرار هذا البلاد فنحن قانعون بما كتب الله لنا ولن تتغير قناعاتنا فنحن من نبني ونصلح فسادكم وما ترهبون وتخربون ... لعنة الله على كل خائن لوطنه وعلى كل من تسول له نفسه التشهير وايقاع الأذى بوطني المملكه الأردنيه الهاشميه رضي من رضي وغضب من غضب.



