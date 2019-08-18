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عبنده يكتب:الأحكام العرفية تليق بنا .. !
بقلم : عمر عبنده
رفقًا بالوطن ، رفقًا بنا ، رفقًا بناسنا ، رفقًا بسمعة بلدنا .. !
ان السكوت على مثل هذه الأمور يعد قبولًا بواقع يفرض نفسه باللامبالاة واللاخوف من أحد أو من سُلطة بعد أن قل الحياء وساءت الأخلاق وانعدمت التربية في أحضان الأُسر وأصبح النزق واحتياجات الشذوذ يحكم تصرفات أبناء بعضها ويتحكم بأمزجتهم ! فزيّنت لهم أنفسهم المريضة الأعتداء على دماء الناس وأعراضهم وأموالهم ، فهذا يطلق النار وذاك يحرق مركبة وثالث يفرض على تجّار خاوات ٍ وأتاوات ٍبالأكراه !
متى سيسود القانون ؟ ، هل سيسود عند " جماعة " اتخذت من " ال .. د .. يموقراطية " ذريعة لتقترف ما يحلو لها من تراشق بالألفاظ وبأكواب المياه واشهار المسدسات في مكان يفترض ان يكون حاضنًا " لل.. د .. يموقراطية " راعيًا وملتزمًا بسيادة القانون ؟ ومتى ستسود سيادة القانون في المجتمع العشائري المتفشي في جامعات يُفترض أن تكون منارات للعلم والتعلّم ؟ متى سيسود القانون أو يُحترم في السير على الطرقات أو في طوابير شراء السلع أو عند أنجاز المعاملات ؟ وغير ذلك كثير ! اسئلة مشروعة تبحث عن اجابات ربما تكون متوارية عن انظارنا في غرفة اجتماعات مُغلّقة الأبواب ، سنسمع بها قريبًا وقريبًا جدًا .
واستنادًا الى ما جرى ويجري اصبح من الصعب القول بأن القانون سيسود لأننا شعب لا يليق بنا الإ الأحكام العرفية التي ألغاها قبل أوانها متحمسون اعتقدوا بأن مجتمعنا بعامته وليس ببعض شرائحه ارتقى الى مصاف سويسرا ومن شابهها من المجتمعات !
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