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الباشا عبدالوهاب النوايسة في الوجدان الاردني
بقلم : الإعلامي عبد الحميد المعايطه
إلى الباشا عبدالوهاب النوايسه
قم من لحدك ياعبدالوهاب الوطن أصبح غير مهاب واصبح تتناهشهه الذئاب
قم يا عبدالوهاب يا ابن الوطن والكرك وسفوح مؤاب
قم يكفيك موتا ياعبدالوهاب بنات الليل ودعاره ولا احد يهاب
سيدي عبدالوهاب
من رجولتك منهم من قضى ومنهم من غير سلوكه وتاب
باشا عبدالوهاب اليوم نفتقدك وانت ضيفا عند رب عزيز مهاب
رحلت عنا مبكرا وتركنا للحزن بين العباد وغيرنا زغرد وهلل وأعتقد أنه لحريته قد استعاد
أفق سيدي يكفيك نوما لأننا بحاجه لك ونرجو تاريخك ان يعاد
أفق لأنك لازلت حيا فينا من اليوم وحتى الممات
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