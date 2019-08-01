الفالح تكتب ،، #هاشتاق#يا #أيها #المخلوق #الغريب.

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بقلم : فايزة عبدالكريم الفالح حال المواطن الأردني يقول ،،،،

جاء بي الشوق ،وساقني إلى هناك، بعيداً ،أبعد من قصيدة الشاعر الهائم وراء شيطانه،،وأطول من رواية فيلسوف بوهيمي ، بعيداَ حيث مكان الباشق الحارس على درب التبانة،، ساقني متعباً أجر جسدي البائس على حطام قدماي ، أسترق النظر خجلاً ،والسمع وجلاً إلى دندنات الذكريات،الموجعة ضرباً على حدسي الذي ضيع وجهته بليلة ظلماء ،فهمستْ لي الذكريات بناقوسها ودقت على مسامعي دق ترانيم الحنين،حيث الزمان والمكان معاَ،حيث وطناَ كان يخلو من الأجناس الأنجاس، أوجعني آنين الذكريات وغاصت بسبر الأعماق مني،وآخذت تحطم زوايا الزمان من مرآتي الصامتة، وتشق بمشرطها حجرات القلب كأنها طبيب جراح ليستأصل المكان الأصم من بين شريان وعصب ،، حُفاة مشاعري من الدفء،، مبعثرة حروفي على السطر،، متسمرة بوصلة طريق العودة من ألا عودة،، أتعبني المسير على درب قحل، زلزلتني أُحادية المكان اصبحت ارى الغور نجد،والنجد غور،، ارقني لحن الدموع،، أوجعني سوط جلد الذات ، مزقني التمني على شرفات الغسق تارة والشفق تارة اخرى،، أججني صدى الصمت،ضاجت الرتابة من فوضوية رتيبة،، حفر الألم كل مكان من جسدي،، أنا المواطن الأردني أشتعل جمر الغضى من لهيب بركان جوفي، تجمدت الأنفاس من برد ضلوعي،، أرتعشت أطرافي الأربع من ماض ٍ سكن الحاضر، وأحتل مستقبلاَ تعثرت خطاه بحصى الخوف،، يتأرجح حلمي بين مد وجزر،،أعتلى الكابوس كاهلي، طاردني ذاك المخلوق الغريب والذي كان بالأمس من المستحيل الثلاث وبات اليوم من أوابد الحياة، ألا وهو الغول الذي التهم الحلم ومص نخاع العظم مني،، أنا المواطن الأردني أركض مفزوعا منه بين أزقة المسافات،، أختبئ وراء ظلي الشاحب سوادا،، أراوغه كما طفل أحمق،، أصرخ بوجهه بصوتي الخافت، أعد أليّ أشيائي العزيزاتي،، أعطني دُميتي حتى وإن كانت بدون رأس،، رد لي أشلائي لربما أحسن لملمتها من جديد،، أعطني محبرتي لعلني أملأُها بيوم عيد،، أعطني لوحتي البريئة وإن عاثت ريشة الزمان المتجهم فيها سواد،،، أنا المواطن الأردني أتابع صرخاتي ،اعطني قلمي الذي كسر على سطور الوهم،، فأنا اعرف كيف أبريه،، رد لي يا أيها المخلوق الغريب قهقهات صِباي والتي سلبت مني دون أن أدري،، أعد إليّ ألوان أزهاري وإن ذبلت،، فأنا مازال يسكنني طفلاً يعشق الألوان،، رد لي شتائي حتى ولو كان بِلا مطر،، رد لي ربيعي حتى وإن خلا من أذآر ،، رد لي صيفي وإن خلا من مساءاته العليلة،، وأبقي على خريفي سأوهبك إياه،، كفاك تجهماً،، كفاك تلوناً ،، كفاك إفتراساً لِمخلوقات لا ذنب لها سوى إنها تحلم بين يقضة ونوم،،يا أيها المخلوق الغريب عن وطني أعد أليه خارطته بكل الألوان على كوكب الأرض،، أعد إليه مساحات التربيع دون نقص،فأنا من الأنصار نعم ولكن أرفض الإحتلال،،، لن أسمح لك بأن تتفيأ تحت ظلال داليتي، مقابل كأس نبيذ لولدي،، لن أعطيك أيام عيدي، ولن تسلبني فرحة الإبتاهج عند شمي لقطعة شواء تفوح من داخل أسوار عالية فأكتفي الشبع دون أن اتذوق ملحها،،، يا أيها المخلوق الغريب ، أنا المواطن الأردني، رد لي لقمة عيشي وإن يَبِستْ، سأحاول أن ألوكها يمنى ويسرى لعلها تطرى من جديد،،، يا أيها المخلوق الغريب أما آن الأوآن بأن تتنحى عن كاهلي،وتعطني حريتي ،فموتك المحتم يسكن موعده في عيناي،، لحين ذاك الموعد ،،،

فقط رد لي ؟؟؟ ،

فقط رد لي ؟؟؟؟

فأنا مازال نبضي أردني،،، ينزف من وجع .

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