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لا أكتب ما يكتبون
بقلم : د.ذوقان عبيدات
شعار رفعته منذ زمن بعيد، قلت في مقدمة كتاب لي: هذا كتاب جديد، ليس في هذا الكتاب موضوعات وردت في كتبٍ أخرى! أعجبني الشعار ، وكررته في تقديم كل كتبي اللاحقة. وهكذا ألزمت نفسي بالجديد أو المختلف، وفِي هذا مسؤولية، فمن الصعب أن تبحث عن الجديد أو تجد الجديد! وطالعت ما يكتب كثيرون عن "صباح الوطن الجميل" و"النشامى" و"الشباب هم جيل المستقبل" و"عن ديموقراطية توزيع الماء والتمر" وغير ذلك من الموضوعات، وقرأت مقالات لكتابٍ في الفريق الوطني"المنتخب" يكتبون فيما لا علاقة لهم به، بل يتطاولون على ذوي العلاقة!!
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