داودية يخرج عن صمته ويكتب: ألا بئس الصمت

قرأنا ما أساء إلى الوطن والإعلام وتلفزيون المملكة والإعلامية المحترمة ساندي الحباشنة، على خطأ لا يمكن أن يكون مقصودا، تم الإعتذار عنه.

غث خاطرنا كثيرا ما قرأنا من قبيح الكلام وسوقيه وهابطه.