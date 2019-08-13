|
عبيدات يكتب:في غير الممنوع!
بقلم : ذوقان عبيدات
حفظت الدرس، وسأكتب كلاما غير مفيد لأضمن النشر دون سحب! أحب الحكومة بكل تجلياتها ومؤسساتها العلوية والدنيا! أحب الحكومة لأنها مشتقة من الحكمة ، ومحبة الحكمة ديْن عليّ، وهي فلسفة، وأنا أحمل الليسانس في الفلسفة! إذن تلتقي مشاعري في حب الحكومة مع تخصصي في الدراسة! فأنا لست منافقاً، ولن أكافأ، فأصحاب العشق الحقيقي لا يكافأون في الدنيا، فقد قال شاعرنا:
تابعنا على تطبيق نبض
التعليقات
تنويه
• تتم مراجعة جميع التعليقات، وتنشر عند الموافقة عليها فقط.
لا يوجد تعليقات على هذا الخبر
|