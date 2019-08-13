الرئيسية | مقالات عبيدات يكتب:في غير الممنوع!

بقلم : ذوقان عبيدات حفظت الدرس، وسأكتب كلاما غير مفيد لأضمن النشر دون سحب! أحب الحكومة بكل تجلياتها ومؤسساتها العلوية والدنيا! أحب الحكومة لأنها مشتقة من الحكمة ، ومحبة الحكمة ديْن عليّ، وهي فلسفة، وأنا أحمل الليسانس في الفلسفة! إذن تلتقي مشاعري في حب الحكومة مع تخصصي في الدراسة! فأنا لست منافقاً، ولن أكافأ، فأصحاب العشق الحقيقي لا يكافأون في الدنيا، فقد قال شاعرنا:

يكفي المحبين في الدنيا عذابُهُمُ

والله ما عذبتهم بعدها سقرُ!!

إذن المحبون الصادقون حسب قول الشاعر لا يكافأون في الدنيا!

نعم أحب الحكومة حين تسمح وحين تمنع، فهي الأدرى بشؤون العباد!

وأحبها حين شكلت مجالس المناهج، ومجالس أمناء الجامعات ، بل وعشقتها حين شكلت مجلس حقوق الإنسان!

أحبها حين تُدَوِّر رجالاتها من النشامى والميامين! أحبها لأنها تحترم من خدمها حتى لو بغير إخلاص، فالحكومة كما قلت حكمة ومحبة!

لا يقتصر حبي على ما فعلت، بل يمتد حبي على ما ستفعل مستقبلاً، وعلى مالم تفعل! فهي تفعل لحكمة وتمتنع لحكمة

وتتمنَّع لحكمة!

ولذلك وجب تهنئتها بالعيد وتهنئة خياراتها من فئة"أي حدا"

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