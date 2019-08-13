الرئيسية | مقالات إعفاء بوليفارد جهنم من ضريبة المبيعات

بقلم : وطنا اليوم-عمان:اذا أردنا أن نطالب بالمساواة فعلى من رقصوا أشباه عراة في مسابح بوليفارد العبدلي أن يأخذوا مكان المجاورين لبركة التنقية في البقعة لساعات تتاح فيها الفرصة لسكان من حوض البقعة التمتع بمسابح البوليفارد .

في اللحظة التي ستتجلى فيها العدالة الربانية في الدنيا سيبكي الذين كفروا بأنعم الله دموعا من دم أما حين تتجلى العدالة الربانية في الأخرة فسيرقص الذين يفسدون المجتمع ويجاهرون بالفاحشة في بوليفارد جهنم مجانا وبدون رسوم دخول ولا ضريبة مبيعات .

ما حدث وانتشرت صوره أصبح معلوما للمسؤولين والعلماء والخطباء والفقهاء والمؤمنين أمانة معلقة في أعناقهم إن صمتوا حسابهم عليها عند ربهم عسير .

لو كنت فقيها وجاز لي الفتوى لأفتيت بحرمة دخول البوليفارد من أوله إلى آخره حتى يرفع المنكر أو يصبح قاعا صفصفا .

واذا لم تضرب الحكومة على أيدي المترفين المفسدين المجاهرين بالفجور فانتظروا لباس الجوع والخوف بما كنتم تصنعون

أيها العلماء والفقهاء من رأى منكم منكرا فليغيره ... الخ . أضعها مسؤولية في عنق المفتي العام للمملكة ووزير الأوقاف ..

ألا هل بلغت اللهم فاشهد.المحامي محمد الصبيحي

















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