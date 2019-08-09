لهذا العيد نكهه مختلفة...بقلم فيصل الصويص

فيصل الصويص شاب اردني مسيحي فحيصي لديه فائض من الشعور الانساني والمحبة ويؤمن بالوطن ايمانا مطلقا، صاحب كلمة جريء صادق في كل ما يكتبه ويقوله لانه يؤمن بأن الوطن للجميع ولا يجوز التفرقة بين ابنائه على اساس ديني او طائفي او مناطقي عرفته طالبا في جامعة البترا شجاعا في قول الحق جريئا في الطرح صادقا وانسانا محبا للجميع...هذا ما كتبه على صفحته بمناسبة قرب حلول عيد الاضحى المبارك

الله اكبر الله اكبر لا اله الا الله

ها هي بيوتنا و شوارعنا تمتلئ فرحا و بهجة مع اقتراب عيد الأضحى المبارك

حجاج بيت الله الحرام انطلقوا من كل بقاع الأرض إلى مكة المكرمه فتقبل الله منهم و بارك طريقهم

و حينما تتجول بين ازقة المحلات ترى ضحكة طفل و سعادة اب يحمل ١٠٠ كيس في يده و صرخة ام تقول ( خلصني يا ابني علينا ١٠٠ سولافه لسا)

و للاغنام و انتشارها بشوارع المملكه الا دليل و رساله ان لهذا العيد نكهه مختلفة

و ها هي أم محمد في آخر الحاره تجهز العجين لتخبز الكعك و من رأحتها علمت ان العيد اصبح على الأبواب

حلوى هنا و الألعاب هناك و أشياء لا داعي لها لكن الجمله واحده مع مرور الايام ( مش مشكله ما هو الدنيا عيد)

ابو محمد ذهب لأحد الدكاكين القريبه ليفرط ال ٥٠ ليره و ليقسمها بالعدل على الأحفاد و من العجقه نسي ام محمد و قال لنفسه خلص العيد الجاي بعطيها مضاعف

و هل هناك أجمل من ان نرى جوامعنا تمتلئ بالكبار و الصغار بالاطفال و شيوخ دعوه هنا مستجابه انشالله و صلاة هناك مقبوله بنهار العيد المبارك و اروعها صيحات أمام المسجد حينما يقول عبر المكبر الله اكبر الله اكبر لا اله الا الله

و لا يكتمل العيد الا بأغنية سميره توفيق حفظها الله يا خالي قرب العيد و بدي منك عيديه

كل عام و الفرح يملئ بيوتكم و رائحة الكعك لا تنقطع من مطابخكم لا تنسوا اشقائكم بالدم و الانسانيه و الوطن من دعائكم

كل عام و انتم الأغلى و الأجمل على قلوبنا

كل عام وانتم بخير