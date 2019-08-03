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رسالة مفتوحة إلى معالي وزير التربية والتعليم
بقلم : الدكتور محمود المساد
بقلب مخلص يصدقكم كما يصدق الوطن أتقدم برسالتي إلى وزارة التربية والتعليم باعتبارها الجهة المعنية أولا وأخيرا بقضية المناهج ، كما أتقدم بالرسالة إلى معالي وزير التربيه والتعليم الذي احترم لما عرف عنه من حب للوطن والجرأة بالحق ،ولما أنجز من نجاح أسس لخلق بيئة تربوية متسامحة إيجابية آمنة لامتحان التوجبهي . ومن جانب آخر لأن معالي الوزير هو نائب رئيس المجلس الأعلى لتطوير المناهج المخول بمراجعة كل ما ينتج عن المركز الوطني للمناهج ، وهو رئيس مجلس التربية والتعليم المعني بحكم القانون بالموافقة على كل ما ينسب به المركز الوطني للمناهج من وثائق منهاجية وكتب مدرسية .
كما يدفعني للتقدم برسالتي هذه شخصية معالي الوزير الذي إن اقتنع بأن المناهج قضية تربوية وطنية يتم الاعتداء عليها بطريقة منهجية ينزع منها هويتها وموروث أمتها ومنظومة قيمها وعدم إدماج كل المفاهيم العابرة للمواد الدراسية والصفوف فيها التي تم تضمينها بالإطار العام للمناهج الأردنية ، فإن معاليه سينتصر باقتدار للوطن وهيبته ومستقبله وهوية ابنائه.
معالي الوزير أتحدث إليك من قلب الموضوع معرفة ووظيفة وخبرة ، خدمت في وزارة التربية والتعليم ردحا من الزمن شغلت من بين ما شغلت فيها مديرا عاما للمناهج من عام 2000 إلى 2004 ، وعدت من خارج البلد لأكون مديرا تنفيذيا للمركز الوطني لتطوير المناهج وبعد عدة مقابلات من مستويات عالية متعددة ، وبعد عارض قانوني أصبحت مستشارا للمركز لمدة عام ونيف لأنتهي بشكر يخرجني من المركز بفعل فاعل أراد تسهيل عمله ودس سمومه. ولجلاء الصورة أمام معاليكم أود التأشير باختصار لأهم الملاحظات الآتية :
سيدي الحديث يطول والكتب المنجزة غير مناسبة وستستفز الأردنيين ، وهنا أطلب من معاليك لكل ماذكر والكثير مما لم يذكر أن تطلب من المركز الوطني لتطوير المناهج أن يؤجل عملية التطبيق لهذا العام وأن يكتفي بالتجريب الذي يعقبه تكييف وتوطين أو يسبقة ،وهذا يعطي الجميع الفرصة لإنجاز كتب مدرسية أفضل وتعود الخطة الزمنية للتطبيق وفق ما خطط لها . وإنك معاليك بما يعرفه الأردنيون عنك من قوة ووطنية القادر وحدك في هذا الظروف الصعبة على فعل ذلك . وتذكّر معاليك أن أبناءنا يستحقون الأفضل . والله من وراء القصد .
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