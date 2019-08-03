الرئيسية | مقالات رسالة مفتوحة إلى معالي وزير التربية والتعليم

بقلم : الدكتور محمود المساد بقلب مخلص يصدقكم كما يصدق الوطن أتقدم برسالتي إلى وزارة التربية والتعليم باعتبارها الجهة المعنية أولا وأخيرا بقضية المناهج ، كما أتقدم بالرسالة إلى معالي وزير التربيه والتعليم الذي احترم لما عرف عنه من حب للوطن والجرأة بالحق ،ولما أنجز من نجاح أسس لخلق بيئة تربوية متسامحة إيجابية آمنة لامتحان التوجبهي . ومن جانب آخر لأن معالي الوزير هو نائب رئيس المجلس الأعلى لتطوير المناهج المخول بمراجعة كل ما ينتج عن المركز الوطني للمناهج ، وهو رئيس مجلس التربية والتعليم المعني بحكم القانون بالموافقة على كل ما ينسب به المركز الوطني للمناهج من وثائق منهاجية وكتب مدرسية . كما يدفعني للتقدم برسالتي هذه شخصية معالي الوزير الذي إن اقتنع بأن المناهج قضية تربوية وطنية يتم الاعتداء عليها بطريقة منهجية ينزع منها هويتها وموروث أمتها ومنظومة قيمها وعدم إدماج كل المفاهيم العابرة للمواد الدراسية والصفوف فيها التي تم تضمينها بالإطار العام للمناهج الأردنية ، فإن معاليه سينتصر باقتدار للوطن وهيبته ومستقبله وهوية ابنائه. معالي الوزير أتحدث إليك من قلب الموضوع معرفة ووظيفة وخبرة ، خدمت في وزارة التربية والتعليم ردحا من الزمن شغلت من بين ما شغلت فيها مديرا عاما للمناهج من عام 2000 إلى 2004 ، وعدت من خارج البلد لأكون مديرا تنفيذيا للمركز الوطني لتطوير المناهج وبعد عدة مقابلات من مستويات عالية متعددة ، وبعد عارض قانوني أصبحت مستشارا للمركز لمدة عام ونيف لأنتهي بشكر يخرجني من المركز بفعل فاعل أراد تسهيل عمله ودس سمومه. ولجلاء الصورة أمام معاليكم أود التأشير باختصار لأهم الملاحظات الآتية : · إن خطة تطبيق المناهج التي اعتمدت من المركز الوطني لتطوير المناهج هي ثلاث سنوات تبدأ بصفوف الأول والرابع والسابع والعاشر، وإن أي خلل في تنفيذها سينعكس على الطلاب ويحدث إرباكا في تسلسل الخطة بحيث نجد الطالب الذي درس على الكتب الجديدة للعام القادم سيعود ليدرس كتب قديمة في العام الذي يليه.

· لقد تم طرح العطاء لتأليف كتب العلوم والرياضيات قبل الشروع بإعداد الإطار العام للمناهج، وعليه أيضا قبل البدء بإعداد الإطار الخاص بمناهج العلوم والرياضيات ، الأمر الذي يشرح غياب المعايير والمواصفات الفنية التي نريدها من التطوير، وأيضا غياب المعايير والمواصفات التي نقيم عروض الشركات عليها. وتم ذلك رغم النصائح التي كانت تقدم لرئيس المجلس مرارا وتكرارا.

· أحيل العطاء على هذه الشركة .... ،وكنت قد نصحت دولة رئيس المجلس بحينها أن هذه الشركة لديها كتب علوم ورياضيات كانت قد رفضت في دولة الإمارات العربية المتحدة- وكنت آنذاك خبيرا في وزارة التربية والتعليم الإمارتية- وأخشى أن تقدمها الشركة لنا ، فلم بستجب دولته بحجة أنه سيضع ضوابط تحوطا لذلك. والآن وقد وقع الفاس بالرأس فإن المنقذ لهذا الأمر هو معاليك ببعض الإجراءات القانونية البسيطة والتي تسمح بها شروط العطاء، حيث نصت الشروط على لزوم تجريب الكتب على عينة ( 200 مدرسة ) قبل التعميم، كما نصت على تعيين مدير مشروع وفريق فني في الأردن لغايات التكييف والتجريب . والذي كله لم يحصل .

· تجاوزت الشركة الخطة الزمنية في إعداد ما طلب منها وأربكت خطة الوزارة في طباعة الكتب للعام الدراسي القادم ، ويعرف معاليك القصة من هنا حيث قاد الاستعجال من جهة إلى غياب عمليات التكييف والمراجعة من اللجان الفنية في الوزارة ، وخروج الكتب بهذا الكم من الأخطاء التي بات معاليك يعرفها .

· تأخرالمركزالوطني لتطوير المناهج بإنجاز الأطر العامة للمناهج والخاصة بمادتي العلوم والرياضيات أربك الشركة والوزارة ووضع الجميع تحت ضغط الوقت الذي أدى إلى الغاء التطبيق للصفين السابع والعاشرمن الخطة ، كما قاد إلى عدم تضمين الكتب كل ما يمت إلى معايير الإطار العام للمناهج وخاصة ما يتصل منها : ببناء شخصية الطالب وتعليم التفكير وترسيخ منظومة القيم المحلية والعالمية وإبراز الهوية الأردنية.

· وتعلم سيدي أن آلية إقرار الكتب من مجلس التربية والتعليم قد تمت سلقا، فلم تلجأ لجنة العلوم والرياضيات بالمجلس للإستعانة بخبراء متخصصين بالمواد وعلوم التربية واللغات والتحرير. سيدي الحديث يطول والكتب المنجزة غير مناسبة وستستفز الأردنيين ، وهنا أطلب من معاليك لكل ماذكر والكثير مما لم يذكر أن تطلب من المركز الوطني لتطوير المناهج أن يؤجل عملية التطبيق لهذا العام وأن يكتفي بالتجريب الذي يعقبه تكييف وتوطين أو يسبقة ،وهذا يعطي الجميع الفرصة لإنجاز كتب مدرسية أفضل وتعود الخطة الزمنية للتطبيق وفق ما خطط لها . وإنك معاليك بما يعرفه الأردنيون عنك من قوة ووطنية القادر وحدك في هذا الظروف الصعبة على فعل ذلك . وتذكّر معاليك أن أبناءنا يستحقون الأفضل . والله من وراء القصد .

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