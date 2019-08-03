الرئيسية | مقالات نصار باشا العثامنة... ألف تحية لهذا الرجل

بقلم : تحسين التل

كتب تحسين التل:- يُعد اللواء المهندس نصار العثامنة مساعد رئيس هيئة الأركان المشتركة للتخطيط الاستراتيجي في القيادة العامة للقوات المسلحة الأردنية سابقاً؛ من أهم ضباط الجيش العربي الذين كانت لهم بصمات واضحة في عمل مديرية التخطيط الإستراتيجي، ولديه سجل حافل بالإنجازات التي تحققت خلال السنوات العشر الماضية التي تقلد من خلالها منصبه السابق، وسنعمل على تسجيل جزء بسيط من بعض النقاط المضيئة في حياته العسكرية الحافلة بالعطاء الى أن أحيل الى التقاعد قبل أسابع قليلة من شهر (6) الماضي.



اللواء العثامنة صقر من صقور مديرية سلاح الجو الملكي، خدم القوات المسلحة أكثر من ثلاثة عقود، وتدرج في المناصب الى أن حمل رتبة لواء، ويتحمل مسؤولية التخطيط الاستراتيجي فترة طويلة من الوقت أنجز الكثير من الأمور التي تتحدث عن سجل مشرف لهذا الضابط الأردني المميز في كل المناصب التي تقلدها.



عمل اللواء العثامنة في عضوية مجلس إدارة شركة كادبي، بعد صدور الإرادة الملكية السامية بإعادة تشكيل مجلس إدارة الشركة برئاسة معالي سعود نصيرات، كما عمل بعد صدور الإرادة الملكية مساعداً لرئيس هيئة الأركان المشتركة بتاريخ (10- 10- 2016)، إضافة الى أنه مثل رئيس هيئة الأركان المشتركة في العديد من المناسبات الرسمية، والعسكرية، ووقع الكثير من الإتفاقيات التي تهم قواتنا المسلحة.



مهما تحدثنا عن سيرة هذا الرجل فإننا لن نوفيه حقه، لأن تاريخه العسكري مليء بالإنجازات، وكان بحق نعم الضابط الكبير الذي أدى عمله بكل إخلاص، وتميز، وكان صقراً من صقور سلاح الجو الملكي، وإدارياً ناجحاً يشهد له كل الذين عملوا معه وتحت إمرته تحت ظل قيادة عسكرية واعية، تستمد قوتها وعزيمتها من تاريخ عسكري طويل له قدسية عند الأردنيين، ومشرف في ذات الآن.



ألف تحية للباشا المهندس نصار سعيد العثامنة، ونتمنى أن يستمر العطاء في مجال آخر خدمة للوطن والمواطن في ظل القائد الأعلى الملك عبد الله الثاني ابن الحسين.

تابعنا على تطبيق نبض

التعليقات تنويه • تتم مراجعة جميع التعليقات، وتنشر عند الموافقة عليها فقط.

• تحتفظ "وطنا نيوز" بحق حذف أي تعليق، ساعة تشاء، دون ذكر الأسباب.

• لن ينشر أي تعليق يتضمن إساءة، أو خروجا عن الموضوع محل التعليق، او يشير ـ تصريحا أو تلويحا ـ إلى أسماء بعينها، او يتعرض لإثارة النعرات الطائفية أوالمذهبية او العرقية.

• التعليقات سفيرة مرسليها، وتعبر ـ ضرورة ـ عنهم وحدهم ليس غير، فكن خير مرسل، نكن خير ناشر. لا يوجد تعليقات على هذا الخبر