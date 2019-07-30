الشوابكة يكتب: النوم في حضرة الهاشميين

وطنا اليوم-عمان: كتب : د. حسن خليل الشوابكة

نم قرير العين ولا تخشى الفزع، فلن تجد من يوقظك من نومك فانت في حضرة الهاشميين، ويعتبر المشهد الذي يظهر فيها الرجل وهو ينام في المسجد الحسيني مرتاح البال دون ان يفزعه احد عند دخول جلالة الملك واخيه الامير فيصل الى داخل المسجد الحسيني لتفقد اوضاعه، حيث يعتبر هذا المشهد اكبر دليل على تواضع الملوك الهاشميين وتسامحمهم ومحبتهم لشعبهم.

هذا هو الاردن الذي نعيش فيه بقيادة جلالة الملك عبدالله وهو الاب الحاني على ابناءه فيخشى ان يوقظهم من نومهم خشية فزعهم، فهو الاب الحاني الذي يرعى مصالح شعبه ويسهر على راحتهم دوما، وان المتابع لهذا المشهد يؤكد لنا حرص جلالته على حماية بيوت الله بقائها دوما في ابهى حلة وافضل صورة ممكنة لتكون المنبر الذي يحمى الدين من خلاله وايصال رسالة الاسلام السمحة.

فكانت زيارة المسجد اول محطة يزورها بعد هبوطه الى ارض المطار قادما من الخارج وهو بذلك يرسل رسالة الى كل العالم ان الهاشميين لا يمكن ان يتنازلوا عن موقفهم الحامي للمقدسات حول العالم وان هذا هو نهجهم وديدينهم ولا يمكن ان يتخلوا عنه، ونحن بذلك نرسل رسالى الى كل العالم اننا خلف قيادتنا الهاشمية متراصين شادي العزم مؤكدين حبنا للملك الانسان والقائد الفذ.

سيدي عبد الله دمت بخير