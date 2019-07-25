جامعة الحسين بن طلال : تجربة تستحق الدعم

استطاعت الجامعات الاردنية الرسمية ان تخطو خطوات متميزة نحو التقدم في شتى المجالات واصبحت مقصدا للطلبة العرب خاصة من طلبة الخليج نظرا لنوعية التعليم المميزة فيها ولكن اوضاعها المالية صعبة جدا وتستحق زيادة الدعم المالي لها .ومن هذه الجامعات جامعة الحسين بن طلال في معان.

لقد امضيت وقتا طيبا الاسبوع الماضي في جامعة الحسين حيث كان لي محاضرة فيها ، لكن استمعت من رئيس الجامعة الاستاذ الدكتور نجيب ابو كركي والى عدد من مسؤولي الجامعة الى حجم التطورات التي تقوم بها الجامعة ومدى خدمة الجامعة للمجتمع المحلي في كامل محافظة معان وما يتعداها لمحافظات اخرى .

لقد جاء تأسيس الجامعة استجابة ملحة من القيادة الاردنية نظرا لحاجة الجنوب ، ومحافظة معان بالذات ، الى جامعة حكومية تستوعب طلبة المحافظة والمحافظات الاخرى في الجنوب وحتى شمال الاردن حيث هناك نسبة طيبة من الطلبة من محافظات بعيدة عن معان.

وتعمل الجامعة حاليا على نظام جديد يتيح للطالب دراسة تخصصين في نفس الوقت ويقول الدكتور ابو كركي ان الهدف من هذا النظام تخريج طلبة بشهادتين لسوق العمل ، فبساعات معتمدة اضافية يستطيع طالب الرياضيات ان يدرس ايضا الفيزياء وهو بذلك يحقق شهادتين معترف بهما من جامعة معتمدة وممميزة.

اضافة الى ذلم فان نسبة نصف المبتعثين للحصول على الماجستير والدكتوراة هم من ابناء محافظة معان بكاملها وبعد ان كان عدد حملة الدكتوراة في المحافظة لا يتعدى 17 دكتورا فانه الان هناك العشرات من حملة الدكتوراة الذين يخدمون الطلبة .

كما ان موظفي الجامعة ينتمون الى كامل محافظة معان والمحافظات الاخرى وليس صحيحا ما كان يدور في اذهان البعض من ان موظفي الجامعة هم من قصبة معان . ويرد الدكتور ابوكركي على ذلك بالارقام والحقائق ويكشف حجم استفادة المجتمع المحلي في المحافظة من وجود الجامعة .

لقد شاهدت مدى استجابة ابناء معان مع الجامعة من خلال قيام وزير الزراعة الاسبق زهير باشا زنونة بالتبرع بكامل مكتبته الادبية والعلمية الى مكتبة جامعة الحسين حيث شهدت لحظة الافتتاح وتجولنا في ارجاء المكتبة المميزة التي اهداها زنونة الى الجامعة.

وهذه الخطوة ستدفع بآخرين الى التبرع للجامعة اما بمكتباتهم المميزة او بعدد من المراجع والكتب التي يمكن لها ان تثري مكتبة الجامعة وغيرها من قصص التلاصق بين الجامعة والمجتمع المحلي.

ورغم كل ذلك الا ان الجامعة تعيش وضعا ماليا ليس سهلا فما يقدم لها من وزارة التعليم العالي لا يكاد يفي بمتطلباته الكثيرة وهي دعوة من خلال هذا المقال لوزارة التعليم العالي الى ايجاد آلية واضحة للدعم الحكومي المقدم الى الجامعات الحكومية التي تعاني اوضاعا صعبة جدا.

جامعة الحسين تجربة متميزة يقاس عليها تجربة جامعاتنا الاردنية الاخرى واستطاعت ان تحقق المطلوب والمأمول من انشائها في محافظة معان التي تستحق كل الدعم .