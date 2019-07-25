الرئيسية | مقالات عاد الملك الى أرض الوطن بعد إجازته السنويه التي اتسمت بالقصيره مقارنة بالعام المنصرم

بقلم : فيصل الصويص لم يذهب إلى الحمر ليستريح من تعب السفر بل نزل و تفقد المسجد الحسيني الذي نشب فيه حريق قبل أيام ليس غريب بالنسبة لنا نحن الأردنيين زيارات الملك التفقديه

الذي أثار مواقع التواصل صورة الملك باللحيه و الشيب الذي غزا شعره

لست من هؤلاء المسحجين الذين يتغنون بقرافة الملك و لونها و لا حتى بلحيته

لكن الأردنيين يعشقون الملك و يشعروا انه جزء من عائلتهم و ان الشيب لا يأتي من الرفاهيه و الاسترخاء بل من الجهد و التعب و الهموم من حق أبناء هذا الوطن ان يخافوا على ابيهم

٢٠ عام مرت بحلوها و مرها لكنها كانت الأصعب و الأخطر على هذا الوطن و شيبات الملك الشاهد الاصدق على ذلك

نعلم جيدا انك تعيش اغلب الايام في الطائره من أجل منحه هنا و استثمار هناك

نعلم جيدا أن تكون ملك يعني أنك مسؤول عن حياة الشعب و هذه امانه ثقيله وضعها الحسين في عنقك

نعلم ان حياة القصر تختلف كثيرا عن تلك التي تروى للأطفال لكي يناموا باكرا

أجزم انك حتى حينما يحل المساء و يأتي موعد النوم تفكر بالتحديات و مستقبل الأردنيين و تتمنى لو انه يمكن زيادة اليوم لأكثر من ٢٤ ساعه

أجزم حينما شاهدت إحد الجدات بالفحيص صورتك من خلال هاتف حفيدها قالت الله يكون معك يما

حتى ذلك الكاهن الذي رأى صورتك و انت تصلي بالمسجد نشر صورتك و قال اللهم احفظه بعينك التي لا تنام

اما الطفل الذي لم يتجاوز ال ٩ سنوات اخذ الهاتف من والده و قد حصلت يا جلالة الملك على قبله منه

تغيرت ملامحك و تغير لون شعرك لكن الجميل بالموضوع ان محبتك لم تتغير

ابي اسمح لي أن أقول لك

كل إنسان على هذه الأرض ان كان ملكا أو حتى عامل وطن يمر بتحديات ممكن حجمها و شكلها و نتائجها مختلفه لكن المفتاح واحد الأمل و الإصرار

العائله الصغيره تاخذ القوه من رب الاسره الفرق الوحيد بينهم و بينك انك رب اسره لأكثر من ١٣ مليون اردني

نحن معك و نؤمن بمحبتك و قوتك و انت قدها يا حبيب القلوب الحسين ترك الامانه لك لكن الحفاظ عليها واجبنا جميعا

#بنحبك









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