الرئيسية | مقالات عبيدات يكتب:التعليم ثم التعليم هل يراكم المعلمون خبراتهم٧

بقلم : د.ذوقان عبيدات يبدو منطقيا أن المهني يبدأ حياته العملية مؤهلاً لممارسة العمل، ويكتسب خبراته تدريجيا مع تزايد معارفه ومهاراته كل يوم. فالطبيب ذو الخبرة أكثر نضجا ً من طبيب حديث! وكذلك المهندس والقاضي والإعلامي! وحتى الحرفيين من حلاقين ونجارين وحدادين أكثر نضجاً ومهارةً مع زيادة خبراتهم، فالجميع يتعلم ويطلع على بحوث جديدة ومعارف جديدة وفق برامج للنمو المهني!!

ماذا عن المعلمين؟ هل يتحسن أداؤهم مع تقدم سنوات خدمتهم؟

قد يبدو السؤال ساذجاً، لكن تعالوا نطلع على الواقع:

-١١٪؜ من معلمي العلوم تزيد خدماتهم عن عشرين سنة.

-٢٧٪؜تتراوح خدماتهم بين عشر سنوات وعشرين.

-٢٨٪؜ تتراوح خدماتهم بين خمس إلى عشر سنوات.

-٣٤٪؜ تقل خدماتهم عن خمس سنوات.

ولدي سؤالان:

الأول: لماذا تقل نسبة ذوي الخبرات الطويلة؟

هل هو تقاعد مبكّر أم تسرب؟

والسؤال الثاني:

ما الفئة الأكثر إنتاجا؟

للإجابة عن السؤال الثاني، أعرض نتائج طلبتنا في اختبار تيمس الدولي:

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