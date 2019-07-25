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عبيدات يكتب:التعليم ثم التعليم هل يراكم المعلمون خبراتهم٧
بقلم : د.ذوقان عبيدات
يبدو منطقيا أن المهني يبدأ حياته العملية مؤهلاً لممارسة العمل، ويكتسب خبراته تدريجيا مع تزايد معارفه ومهاراته كل يوم. فالطبيب ذو الخبرة أكثر نضجا ً من طبيب حديث! وكذلك المهندس والقاضي والإعلامي! وحتى الحرفيين من حلاقين ونجارين وحدادين أكثر نضجاً ومهارةً مع زيادة خبراتهم، فالجميع يتعلم ويطلع على بحوث جديدة ومعارف جديدة وفق برامج للنمو المهني!!
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