الخشمان يكتب: النشوه الأقتصاديه المؤقته

النشوه الأقتصاديه المؤقته تشبه الى حد كبير نشوة المريض في غرفة الأنعاش فاما ان يتم استغلالها والعوده للحياه تحت نظام علاجي محدد واما تؤدي الى الموت السريع اذا لم يتم ذلك .... فالنشوه الأقتصاديه تعتبر حالة مؤقته يجب فورا استغلالها باعادة التموضع في العلاقات السياسيه وترتيبها ضمن تحالفات طال انتظارها مع الحفاظ على ادنى مستوى من العلاقات الحاليه حسب المصالح المتبادله وبدون بذل المزيد من التنازلات لحماية هذه العلاقات بل على العكس.

فالتعامل يجب ان يكون على مبدأ كما تعطي تاخذ بقيمة العطاء بدون زياده او نقصان . احلام اليقظه في احياء والمحافظه على العجوز الهرمه يعتبر خطأ استراتيجي والاحلام الواقعيه في بناء تحالفات جديده مع الأقوياء والثابتين في مواقفهم يعتبر خيار ذكي في انعاش الأقتصاد واخراجه من غرفة الأنعاش والبدء بضخ سيوله نقديه وضرب الحائط بالتعليمات من العجوز الهرمه والسير بخطى ثابته ومواقف مشرفه مع مراكز القوى الجديده يعيد الكرامه الى موقعها التاريخي .

هذه خطوط عريضه يجب ان يتبعها علاج مكثف يتمثل في الخروج من سياسة الأنغلاق والبدء بالأنفتاح مع التنبه على عدم وجود ثغرات امنيه يتم استغلالها من خلال العجوز الهرمه وتحالفاتها لأفساد البناء الجديد واعادة الوضع الى ما كان عليه في غرفة الأنعاش .

مع تحياتي وامنياتي لكم جميعا بالمزيد من التكاثف والترابط في تمتين وحدتنا الوطنيه ليتم البناء الجديد بسرعة فائقه تتجاوز التوقعات .