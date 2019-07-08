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عبنده يكتب:الوكالة " أُمّنا "
بقلم : عمر عبنده
وكالة الأنباء الأردنية ، سيدة الإعلام الأردني وصانعة أساتذة المهنة ، وأيقونة نظيراتها في الوطن العربي والإقليم ، بحرفيّتها وصدقيّة وصلابة مواقفها انتصاراً للوطن والأمة .
بها يستمد الإعلام الوطني ألقه وتميّزه ، ومنها يستقي المعلومة الصحيحة المسؤولة التي لا تحتمل التأويل أو الاجتهاد .
بين جنباتها ترعرع رجالات جسّروا بمهنيتهم حاجات الصحافة المحلية والعربية ورفدوها بالكوادر البشرية المؤهلة معظمهم تحمّل أمانة القيادة فكانوا على قدر المسؤولية وأكبر من الناعقين في أبواق النفاق .
في هذه المناسبة الجليلة ذكرى تأسيس " أُمنّا " الوكالة نستذكر بالفخر والاعتزاز المؤسسين الأوائل سواء أولئك الذين قضوا نحبهم ، عليهم رحمة الله ورضوانه أو مَن ما زال منهم ينعم بالسمعة الطّيبة في الحياة .
لم تكن السنوات الماضية من عمر بترا "قمرة وربيع" فهي كغيرها من مؤسسات الدولة واجهت صعاب وعراقيل ، تعثرت أقدامها مرة ومرات لكنها كانت في كل مرة تنهض من كبوتها وعثراتها أقوى وأفعل .
* تأسست وكالة الأنباء الأردنية " بترا " في 16 تموز 1969.
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