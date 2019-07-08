وكالة الأنباء الأردنية ، سيدة الإعلام الأردني وصانعة أساتذة المهنة ، وأيقونة نظيراتها في الوطن العربي والإقليم ، بحرفيّتها وصدقيّة وصلابة مواقفها انتصاراً للوطن والأمة .

بها يستمد الإعلام الوطني ألقه وتميّزه ، ومنها يستقي المعلومة الصحيحة المسؤولة التي لا تحتمل التأويل أو الاجتهاد .



فيها فرسان كلمة لم تتمكن منهم أجندات المارقين ولم تؤثر على أدائهم ضغوطات المتربصين بالوطن وبتاريخه وانجازاته فلم يلتفتوا لإغراءات أصحاب الجاه والمال لأن شرف المهنة وطيب الأصل يكلل نفوسهم وجباههم .

بين جنباتها ترعرع رجالات جسّروا بمهنيتهم حاجات الصحافة المحلية والعربية ورفدوها بالكوادر البشرية المؤهلة معظمهم تحمّل أمانة القيادة فكانوا على قدر المسؤولية وأكبر من الناعقين في أبواق النفاق .

في هذه المناسبة الجليلة ذكرى تأسيس " أُمنّا " الوكالة نستذكر بالفخر والاعتزاز المؤسسين الأوائل سواء أولئك الذين قضوا نحبهم ، عليهم رحمة الله ورضوانه أو مَن ما زال منهم ينعم بالسمعة الطّيبة في الحياة .

لم تكن السنوات الماضية من عمر بترا "قمرة وربيع" فهي كغيرها من مؤسسات الدولة واجهت صعاب وعراقيل ، تعثرت أقدامها مرة ومرات لكنها كانت في كل مرة تنهض من كبوتها وعثراتها أقوى وأفعل .

أحبتى في الوكالة التي تربيت أكثر من ثلاثين سنة بين جنباتها لكم خالص احترامي وتقديري واعلموا أنه ما زال في النفس هوىً تجاه "بترا" لا يعادله هوى عشّاق الدّنيا بأسرها .

عمر عبنده

* تأسست وكالة الأنباء الأردنية " بترا " في 16 تموز 1969.