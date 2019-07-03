الرئيسية | مقالات عبيدات يكتب: التعليم ثم التعليم! الانحدار الرهيب(٥)

بقلم : د.ذوقان عبيدات حين يكون النظام التعليمي معافىً سليما

أمر جيد وطبيعي ، مع أننا مطلوب منا أن نعمل على تطويره وتجويده، هذا كان نظامنا قبل عشر سنوات: نظاما متماسكا متفوقا!!فما الذي حدث ؟

تعالوا نناقش نتائجنا الدولية عام ٢٠١٥!

كان تحصيل طلابنا عام ٢٠٠٧، في العلوم ٤٨٢ درجة وفِي الرياضيات ٤٢٧ درجة ثم بدأنا بالهبوط التدريجي لنصل٤٢٦ درجة في العلوم و٣٨٦ درجة في الرياضيات. وتأخر ترتيبنا الدولي إلى ذيل قائمة دول العالم وإلى السابع عربيا!!.

وكان التراجع شاملا، للذكور والإناث ، للمدارس الحكومية والخاصة، لمدارس المدينة والريف!!

ومع أن التراجع ليس قدرا للنشامى، ولكنه حصل ، ومرّ مرور الكرام، ولم تتصدّ جامعة أو مركز بحوث أو مركز مناهج أو وزارة أو"أي حدا" لمناقشة الأمر، وتحري أسبابه، حصل ذات سنة أن الدكتور المساد وكاتب هذه المقالة أن أعدّا دراستين لم يطلع عليهما مسؤول!!

ملاحظة:

مراكز المناهج والتدريب ليست لتنفيذ العمل اليومي بل للدراسات المعمقة!! وإذا حصل هذا سوف أعتذر!

و غطيني

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