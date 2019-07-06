الرئيسية | مقالات أنموذج " التربية المعاصرة " وتحديات القرن الحادي والعشرين!!.

بقلم : د.محمد اللصاصمة تطلعات القرن الحادي والعشرين للتربية، حيث: يكون من أهم مخرجاتها بناء الإنسان الحر، وتحقيق نضج الفرد المتعلم في مختلف مستوياته العقلية والجسمية والاجتماعية والانفعالية والروحية. حيث يتم بناء الإنسان المؤمن الواعي القادر على البناء والعطاء، ضمن إطار من وضوح الرؤية، وتحقيق الهدف المرجو ضمن المسؤولية.

الاعتراف بالواقع المعاصر، وهو هزال في بناء الثقافة العامة، والمكتسبات المعرفية، وتخلخل الإبداعات، وعدم رعاية الكفاءات في العلوم والآداب والفنون، والاضطراب في الرؤية الاجتماعية في النظر إلى التخصصات العلمية والأدبية.

مما يؤدي إلى الخلل والاضطراب التي تتصف به الأجهزة التربوية والمؤسسات التعليمية التي تُعد من أبرز الدعامات والمرتكزات القوية في البناء الثقافي والمؤسسات المعرفية.

- تحدي الانفتاح : ان تطور وسائل الاتصال والتواصل جعلت الانفتاح أمرًا حتميًا لا بد من التعامل معه. فهو يساعد على العمل الجماعي، والتنسيق، وزيادة الوعي، ونقل التقنية ( التكنولوجيا) بصورة أفضل وسهولة أكبر...

- تحدي تجاوز علات ومفاسد البيرو قراطية : من خلال الإبداع، والسعي الذاتي نحو الانجاز والابتكار والتطور الفردي والجمعي.

- تحدي المأسسة : من خلال وضع مخطط تربوي جديد مستند إلى أصالة الماضي لبناء مستقبل النظام المعاصر وتطور إنسان القرن الحادي والعشرين.

- تحديات الإدارة التعليمية : توافر بيئة تربوية معلمة، توافر محتوى ومضمون أكاديمي وثقافي، توافر مربين مبدعين يعيشون التجارب مع الطلبة، تنمية إحساس الأبناء بالغيرية والآخرية.

تحديات التربية الموازية والإدارة التعليمية ...

- تحديات بنيوية وأسرية : كيفية تربية الأبناء في هذا المجتمع الجديد ( بعولمته ) الجديدة. يعيش الإنسان تحديات معاصرة قد تزول أمامها سمات شخصيته، أهمها : كيفية بناء شبكة التعامل والاندماج مع الأبناء الذين يواجهون هذا العالم باشكاليته وتلاوينه الكثيرة والمتغيرة...

- تحديات التنشئة الثقافية، الناتجة عن الأزمة الكلية للأمة العربية، في مجالات السياسة والفكر والمجتمع، نذكر منها : وجود أنظمة تربوية متناقضة، حسب أيديوجيات الفكر المطبق في كل دولة وفي كل بلد.

وبالتالي وجود تربية سياسية واضحة ومتفق عليها للفرد العربي. وآثار الغزو الثقافي والفكر الإشكالي، والفراغ الغوغائي (الانتهازي). وارتفاع نسبة الأمية في ثنايا المجتمع الحالي والمتحول...

- أزمة المعلم ومهنة التعليم : إن من أكبر التحديات (المنغصات) التي تواجه مسؤولي، وقادة النظم التربوية في القرن الحادي والعشرين، تأكيد وتعميق التقارب، والتضامن بين زمر الأفراد وزرافات الجماعات ومكونات الشعوب، وتمكينهم من امتلاك مُنظر عالمي، وبلورة مهارات فاعلة ومتفاعلة تمكنهم من استشراف المستقبل، وتبصر بدائل ذكية تحالي شؤونه وشجونه ...

** الخاتمة : باتت (تحديات القرن الحادي والعشرين ) والعولمة واقعًا لا مفر من التعامل معه، فليست هي بالفجر البازغ، ولا بالفخ الخادع. وعلى عاتقنا تقع مسؤولية العيش في ظل ما تفرض من قيود وما تتيحه من فرص. ومن هنا شاع واقع ”سوق العولمة” وتأثير تجارة المعرفة والتعليم والتعلم على التربية، فبدأت المدارس التربوية تتسابق في تسويق مبادئها وقيمها وأعمالها في عالم تربوي متغير. وأصبح سوق العولمة يتجول في العالم لينقل فكره لمنفعته وإنتاجيته وتجارته وعالمة الخاص.

فالعالم قرية صغيرة فلا بدّ من أن يكون متماسكًا ومترابطًا ضمن أسس تربوية ثابتة وحقيقية. وهكذا نرى إيجابيات وسلبيات العولمة، وتأثيرها على التربية، وان العولمة لتتحقق وترتبط مع التربية المعاصرة لبيئتنا ومجتمعنا أن كانت ضمن ”التبني،،/ و،،/التكيف،،/ ...............................

كلٌ حسب بيئته وقناعاته، وعدم ”التقنص” الواحد للآخر، وعدم تبعية هذا لذاك، فلكل مجتمع بيئته السليمة، وتربيته العظيمة، وتراثه المجيد، وغناه الفريد، وكنوزه الثمينة.

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