الرئيسية | مقالات عبيدات يكتب:التعليم ثم التعليم (٣)

بقلم : د.ذوقان عبيدات يتضح أداء طلبتنا من خلال عرض ما يأتي:

متوسط درجات طلابنا في العلوم ٤٢٦ درجة بينما طلبة سنغافورة ٥٩٧ درجة والمتوسط الدولي ٤٨٦ درجة.

بينما طلبة الإمارات ٤٧٧ درجة والبحرين ٤٦٦ درجة وأضعف الدول ٣٩٢ درجة

والضعف الأكبر في الرياضيات:

حيث معدل طلبتنا ٣٨٦ درجة وأقل الدول ٣٦٨ وأعلاها٦٢١ درجة

والمعدل الدولي ٤٨١ درجة!

هذه النتائج لم تحرك تربويا رسميا، فالمناهج يعملون دون اعتبار لهذه النتائج، والمعلمون يكررون نفس أساليبهم، ووزارة التربية لم تغضب بعد، وأكاديمية التدريب لم تغير خططها!!

هل نجانب الحقيقة إذا قلنا: التربية عندنا يخطط لها شخص اسمه: أي حدا!!

غطيني!

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