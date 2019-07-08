الرئيسية | مقالات عبيدات يكتب: تلوث تربوي

بقلم : التربوي د.ذوقان عبيدات امتلأت الساحة التربوية بكل شيء عدا الأشياء الأساسية! أشاهد حاليا برنامجا حماسيا عن التربية الإعلامية وإشادة بالجهات الرسمية التي دعت إليها. وقديما ارتفعت أصوات للمطالبة بمواد دراسية مثل، التربية السكانية والمرورية والبيئية والوطنية والجنسية إلى جانب التربية الفنية والرياضية والدينية والثقافية والقانونية.

إن المطالبة بهذه المواد تنم عن عدم معرفة بالمنهاج المدرسي والخطط الدراسية وأولويات الطالب وحاجاته، وعدم معرفة بطرق تنفيذ المناهج ومن يدرسها!

وأقدم مثالا: لو قررت السعودية تدريس الرياضة للبنات لاحتاجت إلى ٢٥ ألف معلمة رياضة غير متوافرة و١٠٠ ألف منشأة رياضية غير موجودة!!

وعودة إلى التربية الإعلامية وأخواتها من"تربيات"

هل نحن بحاجة إلى مادة التربية الإعلامية؟

ومن يدرسها؟ وما وسائلها ووسائطها؟

هل يتحمل وقت الطلبة وبرنامجهم إلى مواد جديدة؟

وفِي فلسفة التعليم:

هل التربية الإعلامية موضوع مستقل؟

يقولون: إن التربية الإعلامية تحارب الإشاعة! هل ما نحتاج إليه تربية إعلامية أم تفكيرا نقديا؟

هل المنطق والنقد وفحص المسلمات موضوعات مستقلة أم هي مفاهيم ومهارات يمكن تضمينها في كل مادة دراسية!؟

أستطيع تدريس كل المهارات الحياتية عبر الرياضيات واللغات والدين والعلوم وغيرها

وليس مطلوبا أبداً أن أضع مادة هوائية كالتربية الإعلاميةفي مناهج الطلبة!

لا ألوم الدولة في اختياراتها فهي لم تعرف يوما كيف تختار!! لكن ما الذي يدفع قناة تلفزيونية لخيارات غير موفقة؟

التلوث التربوي أكبر من جزء ما! إنه سياسة رسمية تمارسه مؤسسات تربوية رسمية

وللجميع: يعمل الطالب من بيته إلى المدرسة ذهابا وإيابا

أربعين ساعة أسبوعيا

وفِي واجبات ذات صلة بالمدرسة خمس عشرة ساعة أسبوعيا!! وهذا عدد محرم يفوق ساعات عمال المناجم!

هل ستضيفون له عبئا آخر!! لو أعطينا الفرصة لأنصار المواد الدراسية لقال جماعة الدين: زيدوا حصص الدين

وكذلك العربي والفن!

هذا هو التلوث التربوي!

غطيني!!يا رنتيسي!!

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