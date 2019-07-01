الرئيسية | مقالات ترمب شيخ العجم والعرب !

بقلم : الصحفي بسام الياسين

{ لم يبق بايدي العربان في مواجهة اسرائيل المتمددة في الاركان الاربعة، سوى ورقة التطبيع بعد ان سقطت خيار المقاومة.مؤتمر المنامة غزو صهيوني ناعم جرد الامة من آخر اسلحتها. الشعوب العربية المحكومة بالجوع و القهر، ايقنت ان لا امل في انظمة لا تملك حتى قراراها ولا تجرؤ على قول لا. ولكم ان تتخيلوا ان بعضها، تدفع الجزية صاغرة،وبعضها رضيعة لا تستغني عن حليب امريكا وفوطها.امل الامة في المقاومة و مقاومة التطبيع، شريطة توفر قيادات نظيفة .و احزاب شعبية لا تاتي بفرمان حكومي تستجدي اجرة مبانيها من وزارة الداخلية،ولا قيادات ابوية عفا عنها الزمن.نسأل ماذا ترجو شعوب مطحونة بعد.سلمت انظمتها مفاتيح خزائنها وصنابير نفطها، لـ "شيخ العرب ترمب " ؟! وفي رقصة صاخبة، اهديناه سيفنا المذهب، وزينا رأسه الاشقر بالعقال و الغترة.وعند انتهاء المهمة خوزقنا.اعترف بالقدس عاصمة لاسرائيل، سلمَّ البقية الباقية من الضفة الغربية،وكان الجولان هدية على البيعة }







المنامة الركلة الاخيرة للعروبة



في حلبة الرقص / خلع الراقصون عروبتهم / قطعة قطعة / سقطت مفردة الحرب من اللغة العربية / فلسطين حكاية الحكاية / حكاية الازمنة / صارت وصمة / والعروبة عارا / المقاومة كانت سكيناً تلمع في الظلمة / اصبحت جريمة / مصيرها غوانتاناموا او محكمة امن الدولة / في بلادنا الحرية وباء /و الشورى جائحة / الزنزانة لمن عصى / قفصاً للعصافير الخارجة عن سرب الانظمة / يا ذلنا / من انظمة لم تبرح جاهليتها الاولى / خيولها خشب/ سوفها حطب / حروبها ميجنا وانتصارات في الخطب / وعندما تنقشع الحرب / نكتشف ان خيولنا حمير حرونة / / وعزائمنا مفرغة من النخوة / كتجاويف عيدان القصب / ذهب الرجال / لم يبق فينا الا الاجربِ و قصير الذنب / رقصة السيف عرابها ترمب / وابنته افانك / تدير رأس العرب / و بعلها انعم من امراة / سلس كالخمرة المعتقة / ترأس المنامة / صفعة العصر / فزلزلت الارض زلزلاها / خرجت الثعابين من جحورها / تململت تحت عباءات القصب /تكرمّ العربان :ـ عزيزنا ترمب / نخن رهن يديك / لك نفطنا والذهب ولنا التنك / نحن / مُلكُ يمينك / عبيدك الجُدد / زنوجك العرب / فالف شكرٍ لك / على ما اخذت منا منّة منك /على ما ابقيت لنا كرما منك / أمة نحن مُبتلاة / نقبل بالفتات / و انت قارون عصرنا / حملت حِمْلَ الف بعير/ من فضة ومن ذهب / وبعتنا كجارية للغنج واللعب / تبت يدا ابي جهل العرب / لا طحين في المعاجن / لا زيت في خوابينا / اسلحة صدئة بعتنا / وحروب اعجب من العجب / فمتى تنتصب / امة العرب / تحول نخلها مشانق لمن نهب / و لمن يدور في فلك ترمب / و الا مصيرها العطب / مدونة بسام الياسين





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