الرئيسية | مقالات هاله ابو السعود تكتب : "فاشينيستا" هل اصبحت ظاهرة ؟

بقلم : هاله ابو السعود انتشرت فى الفترات الاخيره على مواقع التواصل الاجتماعى وخصوصا "انستجرام" ظهور فاشون بلوجر او " فاشينيستا " وهى التى تقوم بتنسيق الازياء بنفسها ولا تمشى على نمط محدد ..

وهذا جميل ولكن عندما يتطرق الامر لنجد عدد كبير من الفتيات على صفحات انستجرام يعرضن ازياء وطرق متعددة للحجاب وتنسيقه مع ازيائهن ولكن نجد مواصفات تتعارض مع الحجاب كما يوجد ايضا منهن يتركن الحجاب ويخلعهن الحجاب مع ان الله سبحانه وتعالى أمرنا بالحجاب .... ﴿ وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ أَوْ آبَائِهِنَّ أَوْ آبَاءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ أَبْنَائِهِنَّ أَوْ أَبْنَاءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي أَخَوَاتِهِنَّ أَوْ نِسَائِهِنَّ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُنَّ أَوِ التَّابِعِينَ غَيْرِ أُولِي الْإِرْبَةِ مِنَ الرِّجَالِ أَوِ الطِّفْلِ الَّذِينَ لَمْ يَظْهَرُوا عَلَى عَوْرَاتِ النِّسَاءِ وَلَا يَضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ لِيُعْلَمَ مَا يُخْفِينَ مِنْ زِينَتِهِنَّ وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهَ الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ﴾ .

وبعض اخر منهن نجد مثلا من تظهر نصف شعرها ورقبتها كاملة عارية ولا غطاء على الرقبة مع ان الحجاب لابد من تغطية الشعر والرقبة معا ...

اين الحجاب الان ؟؟

ظاهرة وانتشرت بشكل كبير فتاة كل الذى عليها تكون متفرغة تماما للتصوير وفى اى مكان لتجد بعد ذلك انها تتلقى من اصحاب البوتيكات الاستضافة لديهم ولتصوير سلعهم ومنتجاتهم عليها والمقابل على كل صورة او كل محتوى مع جانب ايمكانيات السفر فى اماكن مختلفة للتصوير .

لا اقصد ابدا الاساءة والتجريح فيوجد ايضا العديد من فاشون بلوجر محجبات الحجاب الكامل والجميل والانيق .. ولكنى اتحدث هنا عن عدد وليس بقليل على مواقع التواصل الاجتماعى من يتركن الحجاب او يظهرن الحجاب ناقص ..

ويبقى السؤال ....

ماسر انتشارهم ؟

وهل يوجد ضوابط لهذة المهنة ؟



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