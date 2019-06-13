عودة السفراء بين الاردن وقطر

نشرت وسائل الاعلام المختلفة خلال الايام الاخيرة اخبارا عن عودة العلاقات الدبلوماسية بين الاردن وقطر وان العلاقة بين البلدين مرشحة لمزيد من التعاون والتفاهم في عدد من المجالات السياسية.

مصدر حكومي رسمي اكد لكاتب المقال ان الاردن بالفعل ينوي إعادة علاقاته الدبلوماسية المقطوعة منذ اكثر من سنتين مع الدوحة في اعقاب الطلب من السفير القطر مغادرة الاردن وعدم ارسال سفير اردني كان مسمى الى قطر.

وقال المصدر ان الاردن بعث استمزاجا الى قطر بتعيين سفير اردني لديها حسب الاعراف الدبلوماسية المرعية وان الشخص الذي ارسل اسمه هو امين عام وزارة الخارجية السفير زيد اللوزي.

وهذا مؤشر مهم يدلل على مدى اتساع آفاق الدبلوماسية الاردنية لاعادة العلاقات بينها وبين العديد من الدول العربية وفي سياق بعيد جدا عن التدخل بين اطراف الخلاف العربي -العربي.

وكان الاردن على الدوام ينأى بنفسه عن الخلافات العربية العربية ولا يدخل ضمن الاحلاف المتصارعة وبنى سياسته الخارجية على عدم التدخل في الشؤون الداخلية لاي دول عربية كما لا يحب لاحد ان يتدخل في شؤونه الداخلية.

الان وبعد مضي اكثر من سنتين على عدم وجود علاقات دبلوماسية فان الدولة الاردني قامت بإعادة تقييم لموقفها خاصة ان لدينا مصالح كبيرة مع دولة قطر اولها وجود جالية كبيرة تقدر بخمسين الف مواطن وثانيها الدعم الذي قدمته قطر العام الماضي القاضي بتشغيل 10 الاف اردني في القطاعين العام والخاص في قطر وهنالك زيارات وزارية وبرلمانية بين الجانبين الاردني والقطري لم تنقطع.

ومع هذا الامر فان علاقاتنا الخليجية ستبقى قائمة وممتازة لاننا اصلا لسنا جزءا من اي خلاف ولا بد من تقوية هذه العلاقات مع السعودية والامارات والكويت والبحرين .ونحن نعول على حكمة قادة السعودية في فهم مصالح الاردن في قطر وسياسته المتبعة منذ عشرات السنين بعدم دخول الخلافات العربية – العربية والنأي بالنفس .

ومن المؤمل في هذه الفترة ايضا ومن باب تحسين العلاقة مع الدوحة اعادة فتح مكتب قناة الجزيرة في عمان .

هذه هي سياسة الاردن على الدوام والاشقاء يتفهمون وضع الاردن وحاجته الاقتصادية فكما قدموا هم مساعدات مالية للاردن قدمت قطر فرصة كبيرة بتوظيف 10 الاف اردني في الدوحة وهو ما يساعد في حل مشكلة البطالة ويرفد الدولة بتحويلات مالية خارجية مهمة.

نحتاج الى العقلانية والحكمة في كل علاقاتنا العربية والابقاء على نفس السياسة في عدم التدخل او ان يكون الاردن طرفا في اي خلاف عربي بل ان يكون صاحب مبادرة لرأب الصدع بين الاخوة .