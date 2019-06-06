فالنحافظ على امّتنا من أعداء الأمّه

الشيخ علي حيدر

قصةٌ تصف بالعبرة حال العرب وما يحدث لنا فأرجو من الأحبة قراءتها حتى النهايه. يقول رجل

كنت مارا بجوار مستشفى للأمراض العقلية في يوم من الايام وكنت أسمع جميع المرضى يهتفون 13..13.. 13..................

وكان السور مرتفعا ولم أتمكن من رؤية ما يحدث ولكنني رأيت فتحة صغيرة في السور فاقتربت منها لأنظر ماذا يحدث في الداخل وكان على الجانب الآخر رجل كبير يجلس وفي يده مصحفه فقال لي لا تقترب من الفتحة فرفضت وقلت لابد أن اعرف ما يجري. فاقتربت ووضعت عيني على الفتحة لأرى

ولكن أحد المجانين أدخل في عيني عصا من ثقب الجدار .

وبعدها بدؤوا بالصياح 14..14..14.فعرفت انهم يفقئون عين كل من يقترب وينظر من الفتحة وكل ما فقئو عين واحد يبدأون بالهتاف برقمه فأنا كنت الرقم 14.

وهكذاايها الاحبة يفعل اعداء الأمة بالأمة يغروننا بالثورات وبالحرية والحياة الافضل اذا نحن اقتربنا وفعلنا ما يخططون لإيقاعنا به تماماً كما فعل إخواننا من قبلنا وكل ما خَرُبت وتدمرت بلد عربي يحتفلون بينهم بأنهم قد دمروا البلد تلوالبلد .

والعاقل منا من يسمع لصوت الشرع والحكمة ويعتبربغيره فينجو والجاهل من لا يسمع لصوت الدين والحكمةولا يعتبر الا بنفسه فعندهاسيعلم ما الذي يراد به وسيفهم ولكن سيفهم بعد فوات الأوان. اللهم احفظ بلدنا وبلاد المسلين من كيد الكائدين وجهل الجاهلين