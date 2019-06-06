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فالنحافظ على امّتنا من أعداء الأمّه
بقلم :
الشيخ علي حيدر
قصةٌ تصف بالعبرة حال العرب وما يحدث لنا فأرجو من الأحبة قراءتها حتى النهايه. يقول رجل
وهكذاايها الاحبة يفعل اعداء الأمة بالأمة يغروننا بالثورات وبالحرية والحياة الافضل اذا نحن اقتربنا وفعلنا ما يخططون لإيقاعنا به تماماً كما فعل إخواننا من قبلنا وكل ما خَرُبت وتدمرت بلد عربي يحتفلون بينهم بأنهم قد دمروا البلد تلوالبلد .
والعاقل منا من يسمع لصوت الشرع والحكمة ويعتبربغيره فينجو والجاهل من لا يسمع لصوت الدين والحكمةولا يعتبر الا بنفسه فعندهاسيعلم ما الذي يراد به وسيفهم ولكن سيفهم بعد فوات الأوان. اللهم احفظ بلدنا وبلاد المسلين من كيد الكائدين وجهل الجاهلين
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