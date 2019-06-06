 وطنا نيوز -فالنحافظ على امّتنا من أعداء الأمّه
اليوم :
Email: watananews@gmail.com
فالنحافظ على امّتنا من أعداء الأمّه
التاريخ : 19-06-2019 09:21:45 المشاهدات: 1184

بقلم :

الشيخ علي حيدر

قصةٌ تصف بالعبرة حال العرب وما يحدث لنا فأرجو من الأحبة قراءتها حتى النهايه. يقول رجل
كنت مارا بجوار مستشفى للأمراض العقلية في يوم من الايام وكنت أسمع جميع المرضى يهتفون 13..13.. 13..................
وكان السور مرتفعا ولم أتمكن من رؤية ما يحدث ولكنني رأيت فتحة صغيرة في السور فاقتربت منها لأنظر ماذا يحدث في الداخل   وكان على الجانب الآخر رجل كبير يجلس وفي يده مصحفه فقال لي لا تقترب من الفتحة فرفضت وقلت لابد أن اعرف ما يجري. فاقتربت ووضعت عيني على الفتحة لأرى
ولكن أحد المجانين أدخل في عيني عصا من ثقب الجدار .
وبعدها بدؤوا بالصياح 14..14..14.فعرفت انهم يفقئون عين كل من يقترب وينظر من الفتحة وكل ما فقئو عين واحد يبدأون بالهتاف برقمه فأنا كنت الرقم 14. 

وهكذاايها الاحبة يفعل اعداء الأمة بالأمة يغروننا بالثورات وبالحرية والحياة الافضل اذا نحن اقتربنا وفعلنا ما يخططون لإيقاعنا به تماماً كما فعل إخواننا من قبلنا وكل ما خَرُبت وتدمرت بلد عربي يحتفلون بينهم بأنهم قد دمروا البلد تلوالبلد .

والعاقل منا من يسمع لصوت الشرع والحكمة ويعتبربغيره فينجو والجاهل من لا يسمع لصوت الدين والحكمةولا يعتبر الا بنفسه فعندهاسيعلم ما الذي يراد به وسيفهم ولكن سيفهم بعد فوات الأوان. اللهم احفظ بلدنا وبلاد المسلين  من كيد الكائدين  وجهل الجاهلين


تابعنا على تطبيق نبض
التعليقات

تنويه

 • تتم مراجعة جميع التعليقات، وتنشر عند الموافقة عليها فقط.
• تحتفظ "وطنا نيوز" بحق حذف أي تعليق، ساعة تشاء، دون ذكر الأسباب.
• لن ينشر أي تعليق يتضمن إساءة، أو خروجا عن الموضوع محل التعليق، او يشير ـ تصريحا أو تلويحا ـ إلى أسماء بعينها، او يتعرض لإثارة النعرات الطائفية أوالمذهبية او العرقية.
• التعليقات سفيرة مرسليها، وتعبر ـ ضرورة ـ عنهم وحدهم ليس غير، فكن خير مرسل، نكن خير ناشر.

لا يوجد تعليقات على هذا الخبر
اضافة تعليق
الاسم
البريد الإلكتروني
التعليق