مسلسل جن والتخبط الحكومي

شهدت مواقع التواصل الاجتماعي جدلا كبيرا حول المسلسل الذي صور في مدينة البتراء الاثرية والمسمى (جن)، وقد تضمن أغلب ما أطلعت عليه من آراء رفضا كبيرا للمحتوى الذي تم عرض جزء منه على مختلف المواقع، ومن ثم تداعت البيانات والفتاوى لتعزز هذا الرفض وتبين خروج ما يطرحه المسلسل عن القيم الدينية والاجتماعية السائدة في المجتمع الأردني.

لن اناقش المسلسل من ناحية درامية ولن اتطرق الى السناريو والحوار وما تضمنه من الفاظ واحداث، وانما سأتوقف من موقف مختلف الجهات الحكومية من المسلسل قبل عملية التصوير وبعد انتشار المقاطع المصورة ليتسنى لنا معرفة حجم تخبط الأداء الحكومي وضعف التنسيق بين مختلف الجهات التي من المفترض ان تعمل بتنسيق وتكامل.

فقد انتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي مخاطبات رسمية صادرة عن هيئة تنشيط السياحة والهيئة الملكية للأفلام تطلب فيها من سلطة إقليم البتراء تسهيل مهمة القائمين على العمل، وهو ما تم فعلا حيث تم التصوير وظهر العمل الى الوجود بعد ان تمت جميع العمليات الفنية المتعلقة به.

الا ان جميع هذه الجهات قد تنصلت من المسؤولية عن محتوى العمل، فقد أعلنت الهيئة الملكية للأفلام ان الهيئة غير مسئولة عن محتوى ما يصور في الاردن من أفلام مع ان شعارها يظهر في نهاية كل حلقة، وتبع ذلك بيان لهيئة الاعلام المرئي والمسموع يبين عدم اختصاص الهيئة بالرقابة على ما يعرض على قنوات غير اردنية وذلك وفقا لقانون الاعلام المرئي والمسموع، بينما توعدت سلطة إقليم البتراء المسؤولين عن العمل بالملاحقة بحسب بيان صدر عن مفوضية سلطة إقليم البتراء التنموي السياحي.

لا اعتقد إن العمل الذي يظهر البتراء كمدينة اشباح يمكن ان يستخدم في الترويج السياحي، ولا أظن ان اطلاع الجهات المعنية على سيناريو العمل كان سيندرج تحت باب تضييق الحريات ولا أظن ان رقابة سلطة الإقليم على عمليات التصوير التي تجري في الإقليم سيضر بصورة الأردن السياحية فقد كان لأي من هذه الإجراءات أن يجنبنا كل هذا الجدل الدائر حاليا، كنا بحاجة الى درهم وقاية... فقط!